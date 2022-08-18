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Don Don Donki黃埔花園店開幕3重賞 大家樂 $34午餐連飲品

精明消費 07:30 2022/08/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Don Don Donki：黃埔花園店 開幕優惠3重賞

即日起至8月21日，單一收據買滿指定金額，即可免費獲贈或以優惠價換購DONPEN精品，獎賞禮物包括：

買滿500元或以上即送您DONPEN水樽乙個

買滿300元或以上加20元賞您黃埔花園限定環保袋乙個

買滿300元或以上加80元賞您黃埔花園限定軟式硅藻土浴室墊乙張

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2. 大家樂：滋味大放送 34元午餐連飲品

即刻上 eatCDC.com 購買「每週驚喜滋味大放送」電子餐券午餐連飲品平均都只係34元，每個星期仲會推出唔同款嘅特選午餐，帶俾你意想不到嘅滋味。

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3. Suning 蘇寧：消費券開心購物賞 低至4折

即日起至8月27日，蘇寧推出第二期消費券開心購物賞，精選貨品低至4折，指定產品享滿減優惠達2000元。仲有限量激抵優惠，每期首天10am開搶。

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撰文：hket小編

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

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