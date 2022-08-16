【品味投資】邦瀚斯8月珍稀葡萄酒拍賣 為何Comte Liger-Belair貴過DRC？

▲ 法國Comte Liger-Belair葡萄酒貴過DRC，玄機可能在於葡萄園上。

照道理，同樣是原裝木箱6枝裝，沒理由在Bonhams 8月的珍稀葡萄酒拍賣會上，Domaine du Comte Liger-Belair酒莊會貴過DRC（Domaine de la Romanee-Conti）這法國布根地的大哥大，或許玄機在於Comte Liger-Belair那只有0.8公頃的葡萄園上。

其實Comte Liger-Belair也不是省油的燈。據邦瀚斯葡萄酒資深專家Hugo Spencer表示，因為酒莊所擁有的La Romanee葡萄園，是布根地少數被一個酒莊獨佔（Monopole）的Grand Gru，而且也是法國最小的，只有0.8公頃，產量可想而知有多少。而且鄰近Richebourg葡萄園，只是在Romanee-Conti葡萄園之上，並且土質也類似，因此，質素毋庸置疑。

▲ Domaine du Comte Liger-Belair, La Romanee, 2002，6瓶，原裝木箱，估價：27萬至36萬港元。（圖片：Bonhams提供）

當然，Domaine de la Romanee-Conti的名氣又真的太大了，備受追捧，雖然是法國布根地紅酒Grand Cru最大的擁有者，但DRC一眾的葡萄園都不大，產量亦不多。就好像今次拍賣的La Tache 2006，酒莊於1933年拿到了現有的6.06公頃，酒評人Jasper Morris形容La Tache相比Romanee-Conti更flamboyant，筆者猜想是指更馥郁豐滿有層次吧！但都起碼要陳年最少10年才見真章，單寧才會融和。

至於今次拍賣，DRC另一未開封的原裝木箱3枝裝的Richebourg 2005，因著只擁有總葡萄園（8.03公頃）的3.51公頃而已，因此也成搶手貨。葡萄藤平均樹齡接近60年，釀製出來的紅酒是色澤深、有勁度，也是適宜陳釀多年才飲用。

▲ Domaine de la Romanee-Conti, Richebourg, 2005，3瓶，未開封原裝木箱，估價：10.5萬至14.5萬港元。（圖片：Bonhams提供）

白酒的傳奇酒莊

當稱呼一個人擁有「綠手指」，是指這個人種甚麼都能種得很好。Domaine Coche-Dury的莊主Jean-Francois Coche-Dury除了有「綠手指」的稱號，更厲害是他被譽為地球上最出色的釀酒師之一，所以他釀製的白酒深受全球的飲家追捧，可惜他於2010年退休，現在由他的兒子Raphael繼承。

今次拍賣的Corton-Charlemagne，雖然1950年才種植，但狀態良好，因為仍然用牛耕田，再加上釀酒師的精湛手藝，令這白酒成為傳奇葡萄酒之一。年青時已很有架構，需要多年陳釀才能更顯魅力，持久力強。

▲ Domaine Coche-Dury, Corton-Charlemagne, Grand Cru, 2013，1瓶，估價：3.7萬至5萬港元。（圖片：Bonhams提供）

在Puligny-Montrachet另一知名酒莊——Domaine Leflaive，自1870年已屹立於這區，1997年葡萄園全部轉為生物動力耕種（Biodynamic）。酒莊由Joseph成立以來，一代傳一代，直至Anne-Claude，可惜她2015年不幸早逝，今次拍賣的2010年白酒，仍然由她監控釀製。Batard-Montrachet的葡萄藤最早可以追溯至1962年，凝煉、勁度、豐滿都可以在這白酒中找到，但當然又是那句，需要時間等待。

▲ Domaine Leflaive, Batard-Montrachet, Grand Cru, 2010，3瓶，原裝木箱，估價：2萬至2.8萬港元。（圖片：Bonhams提供）

同場加映：波爾多右岸的明星——Chateau Trotanoy

Chateau Trotanoy是Pomerol產區其中一個明星，這當然與他的莊主Jean-Pierre Moueix有關，因為他正是同時擁有另一著名酒莊Petrus。其實Trotanoy離Petrus酒莊不遠，而Le Pin則在其東南面。

擁有7.6公頃葡萄園的Trotanoy，接近九成都是種Merlot葡萄，其餘是Cabernet Franc。由這兩款葡萄得出來的Trotanoy，能夠陳年（起碼要10年），而且酒體複雜得來不乏個性，而絲滑般的特質，在眾多波爾多酒之中是罕見。今次拍賣的98年是好年份之一，陳年四、五十年絕對無問題。

▲ Chateau Trotanoy, Pomerol, 1998，12瓶，原裝木箱，估價：3.6萬至4.8萬港元。（圖片：Bonhams提供）

Info

邦瀚斯珍稀葡萄酒及威士忌拍賣會

日期：8月19日

地點：香港邦瀚斯拍賣中心（金鐘太古廣場一座20樓）