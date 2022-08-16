【投資策略】60/40股債投資策略已不再奏效？ 有7成投資者唔係咁諗

60/40投資策略在過去是有效的選擇，但近年市場處於高通脹狀態，並且通脹數據屢創新高，為遏制高通脹，美聯儲只能不斷加息。在通脹下，股票與債券都不可幸免於難，雙雙呈現低迷狀態。面對市場現狀，眾多投資者對60/40投資策略提出質疑，認爲該多元投資策略或已不適用於應對當前市場。彭博社數據顯示，雖然最近股市呈現反彈趨勢，但使用混合投資的投資者仍然蒙受約10%的損失，目前狀況甚至比2008年金融危機更嚴峻。



60/40投資策略是指將60%資產進行股票投資，剩下40%投入債券的投資策略。目的是利用股票和債券走勢的不同，最大限度降低的風險，保持投資組合風險與回報的平衡。

早前，高盛的報告曾經指出，60/40的股債投資策略恐陷入「失落的十年」，即實質報酬率在一段時期陷入低迷狀態。高盛指出，自年初以來，歐美地區的 60/40 策略投資報酬率已下跌超過 10%。

於是，最近MLIV Pulse針對這問題進行了一輪調查，調查訪問了合共1056名投資者，當中包含專業投資者及個人投資者。他們認爲60/40投資策略在往後的10年仍然是應對通貨膨脹的有效策略。

調查︰投資者仍看好60/40策略有效抵禦通脹

調查顯示，有69.5%的機構投資者仍看好此策略，個人投資者的比例較低，但也有60.2%的受訪者看好。

Doubleline的投資組合經理Greg Whiteley稱，對股票和債券都不看好，因爲利率還會不斷上升，同時國債亦不是現時的避難所。



由於現時美聯儲的調整步伐充滿不確定性，所以此時任何人用任何投資策略都很難從市場中獲利。加密貨幣曾被認爲能用於對沖通貨膨脹，但最終仍是失敗告終。雖然60/40策略在現時市場狀況下存在一定的弊端，但它仍然能作爲一個幫助投資者洞察市場風險的風向標。



對於60/40策略仍然眾說紛紜，不過大部分投資者選擇繼續沿用現時的投資組合比例。調查顯示，在未來半年，過半數的散戶投資者選擇繼續保持60/40策略中的債券持有比例，不會將它們替換成其他組合。



愛馬仕投資管理公司的投資組合經理表示，「認爲60/40 投資組合不可行的觀點都是不成立的，在去年一整年内，我們每次面臨上升困難時，你都可以發現10年期的國債收益率保持平穩，所以債券的抵禦作用仍然是存在的。」例如在最近幾個月，國債很好地展示了它的可抵禦性。由於要拯救經濟衰退，採取了收緊的金融政策，從而導致十年期國債收益率大幅下降，在8月2日低至2.5%。在失業率降低及稍緩解的高通脹情況下重新回升至2.85%。

如需另類投資 房地產較受歡迎

如果一定要將60/40 投資策略中的債券投資替換成其他資產投資，投資者們有以下看法。首先，如果投資者們想要將債券替換成其他資產，不會是替換成加密貨幣。在專業投資者和散戶投資者中最受歡迎的替換選擇是房地產。只有6%投資者會將債券替換成加密貨幣。其他選項包括現金、階梯式定期存款和收息股。雖然今年黃金具有很好的地緣政治，但仍然不是最受歡迎的替換選項。



Nuveen的首席投資官Saira Malik在彭博社電視節目中表示，「將眼光移向實體資產，房地產、私人產權及私人信貸都可以是豐富投資組合和報酬的有利選項。」

特斯拉CEO 馬斯克在今年3月亦在推特上發文表示，「隨著通貨膨脹以數十年來未見的速度飆升，此時應該擁有實物資產而非現金。」在通膨時期，投資人通常會轉向商品等實物資產，因為通膨會推高這些資產的價格。

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