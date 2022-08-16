【Rolex】勞力士經銷商不畏錶價跌 旗艦店規模擬擴大7倍 稱對需求有信心

雖然近月勞力士Rolex的二手市場價格下降，但與勞力士合作百年的經銷商卻不畏價路，擬把旗艦精品店搬遷至更大的倫敦地段，以表達對Rolex品牌的信心。

英國勞力士經銷商Watches of Switzerland Group Plc今日表示，倫敦的旗艦精品店將從Bond Street（邦德街）的900平方英呎，遷移至Old Bond street（舊邦德街）的7200平方英呎，即變相擴大7倍。集團首席執行官Brian Duffy稱，這個新旗艦店將反映倫敦市場的重要性，及倫敦與勞力士歷史的特殊關係。

Watches of Switzerland Group的股價今日最多曾升7%，目前升逾3%。受勞力士二手市場價格下跌影響，該集團股價今年以來已累跌逾3成。

新冠疫情期間，勞力士的需求大增，一方面因為信貸成本低廉，富人看到資產價格急升，紛紛想方設法把手上的現金花掉。大部分的勞力士價格在二手市場的售價都高於零售價，而且供不應求，經銷商手上的客戶等候名單，甚至有長達數月或數年的。

但隨着加密貨幣崩盤，股市下跌，環球經濟似陷衰退，勞力士的二手市場價格在近月開始下降。不過，大多數的估值仍然遠高於零售價。

二手錶價下跌 但經銷商收入仍升3成

Watches of Switzerland Group Plc擴張旗艦店的行動，意味他們看好未來的需求，認為這個逾百年歷史品牌的需求不會顯著下降。集團今日公布截至7月底的季度表現，期內收入仍按年升25%，佔總收入87%的名貴手錶業務，收入按年升32%，至3.42億英鎊。

該集團指，產品需求仍然強盛，名貴手錶市場仍充滿活力，各種品牌的新產品和營銷都取得了令人興奮的發展。

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