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CEO謀求省成本 紀念品都要派少啲 經濟不景 對員工要求更嚴格

個人增值 16:05 2022/08/16

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經濟正陷入衰退，企業高管都各出奇謀，想節省成本。據《華爾街日報》指，除了裁員，有大企業CEO想趁經營困難，叫員工回辦公室工作，甚至下令要少派企業宣傳品、免費贈品等等，可謂各出奇謀，可以肯定的是，新冠疫情以來高管對員工的仁慈及溫和做法，正在落幕。

CEO不再掩蓋對Work From Home的厭惡

報導指，疫情初期，管理層都表現得相當人性化，均宣傳彈性工作制，推出新的福利措施來支持員工。但現在，隨着經濟正步入衰退（或至少大幅放緩），CEO們都想趁機調整團隊，推動員工回到辦公室。「許多CEO一開始就不喜歡遠程辦公，現在更是不想再掩蓋對它的厭惡。」

另一方面，是削減招聘。線上銀行及金融服務公司Ally Financial Inc. 的CEO Jeffrey Brown向投資者表示，公司「正確保只有最重要的項目和招聘計劃才會被優先考慮。」通用汽車CEO Mary Barra早前對分析師指，公司模擬了幾種經濟衰退的情景，將削減部分招聘及支出。

設「紀念品主管」控制少派贈品

連宣傳品都要省掉! 今年7月，警用及安防設備公司Axon Enterprise Inc. 發起活動，號召員工「把公司的錢當作自己的錢來花」。這不是叫員工隨意花費公司的錢，恰好相反是，CEO Rick Smith希望員工節儉，不要浪費公司資源。他指出，由於團隊會在辦公室以外的地方籌劃活動，或是會有很多人出差拜訪客戶，公司的差旅費用較以往增加。另外，團隊先前習慣了訂購大量印有公司標識的T恤、帽子等商品。

這些都是支出，他認為需要「對贈品進行脫癮治療」，因為「不是每場活動都需要發T恤。」管理層決定任命一位「紀念品主管」，日後但凡涉及此類支出，都必須獲得「紀念品主管」的批准才行。

看來，若經濟持續下行，將更能激發這批CEO們的創意，我們還會遇到更多光怪陸離的事。

 

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