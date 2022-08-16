【TSLA】韓國散戶離棄Tesla 竟轉買這隻港股半新股

近兩天突然有多家內地傳媒報導，過去一個月，韓國散戶投資者拋售了電動車巨頭特斯拉（Tesla）（TSLA）的股票，同時大量購買了一隻港股半新股天齊鋰業 （09696） 的股票。

媒體引述《環球時報》的報導，及引述韓國KBS電視台的報導，指根據韓國證券存管處的數據，當地個人投資者在 7 月 12 日至 8 月 12 日期間淨賣出了價值 3.199 億美元的特斯拉（Tesla）的股票。在外國股票中，個人投資者的首選是中國電動汽車電池金屬供應商天齊鋰業，過去一個月的淨買入額為1.5229億美元。

多家內地媒體相繼有類似報導，甚至本港及台灣媒體也有引述。而目前在KBS網站未有顯示相關報導，反而在另一韓媒The Korea Bizwire有跟進。



特斯拉（Tesla）的股價在去年秋天達到 1,200 美元附近的峰值後，在 6 月中旬美國科技股暴跌時，跌至 600 美元的水平。散戶投資者最近拋售特斯拉股票，因為該股在近期市場反彈中回升至 900 美元左右。



在外國股票中，個人投資者的首選是中國電動汽車電池金屬供應商天齊鋰業，過去一個月的淨買入額為1.5229億美元。在深交所，天齊鋰業的股價幾乎翻了三倍，從 2020 年底的 39.27 元人民幣漲至今天的 117元人民幣左右。天齊鋰業上月在港掛牌，招股價為82元，今日午市報86.65元。

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