【高息定存】花旗罕有登高息王　3個月港元定存息2.78厘　成全行之冠（附3個月港元定存及美元定存比較）

花旗銀行公布最新存款優惠，3個月港元定存息高達2.78厘，3個月定存息是多間銀行中之冠，加息之後大幅拋離富邦銀行的3個月定存息2.4厘。

■3個月港元定存比較■

（按年息低至高排序）

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3個月港元定存息為全行之冠

花旗全面調整其不同存期的港元定存息，當中3個月存息的調整最惹人注目。由原來的2.48厘上調至2.78厘，旋即爭贏3個月定存息的冠軍寶座，大大拋離富邦的2.4厘息。在多間銀行都開始上調起存額門檻之際，花旗仍維持3個月港元定存的起存額在5萬元不變。

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與此同時，該行的12個月及6個月港元息都有調整。調整幅度不如3個月定息進取，加幅均僅得0.19厘至分別2.71厘及2.5厘，仍是不設最高或最低存款限制。

■美元定存比較■

（按年息低至高排序）

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美元12個月及3個月定存息僅次於富邦

另外，花旗的美元定存息亦有調整。12個月定存息由原來的3.23厘輕微上調至3.24厘，僅次於富邦的3.6厘息，不設最低起存額。3個月定存息則上調0.2厘至3.08厘，同樣是僅次於富邦的3.1厘息，起存額為5萬港元等值。

不過，6個月美元定存息則調頭減息，由原來的3厘微調至2.98厘，同樣是不設最低存款額，適用於私人客戶業務／Citigold戶口客戶於網上銀行或手機銀行開立美元定存。

責任編輯：鄭樂怡

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