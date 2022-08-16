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【MPF市佔率】基金表現年內最差 呢間積金商仍穩坐榜首

強積金 11:41 2022/08/16

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強積金市佔率的龍頭位置，多年來均為滙豐，但近年宏利迎頭趕上之後，一直擴大優勢，據駿隆的資料顯示，最新龍頭首3位不變，依次為宏利、滙豐及永明。

宏利的市場佔有率為27%，過去12個月增加0.7個百分點，增幅是業內最大的。滙豐為17.8%取次，即使加上恒生的5.8%，亦未能挑戰龍頭位置。第3名為永明的11%，過去12個月增加0.3個百分點。

7 月份強積金營運商市場佔有率 (前 10 名)

    點擊圖片放大

有趣的是，今年首7個月，表現最差的正正是龍頭宏利旗下的歐洲股票基金，累計下跌27%。不過，歐股基金，或美股基金長期而言仍跑贏港股基金，強積金投資應看長線表現。

駿隆集團執行董事王玉麟指出，成員於7月的基金資產轉移有明顯放緩跡象，大約有7億港元資金流入股票基金市場，其主要來自混合型資產基金市場 (約6億港元)。美國通脹在6月見頂，市場預期未來通脹緩和；7 月強積金大多數基金表現回升，惟中港股票基金受地緣政治及疫情反覆等影響，表現較預期差。

他建議投資者謹慎投資。較保守的投資者可將資產轉移至強積金保守基金，減低資產虧損機會。投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作長線退休投資。

 

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