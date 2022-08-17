【消費優惠】千色Citistore CU APP會員優惠價換購 精明消費 09:00 2022/08/17 分享： 分享： 即日起9月21日，CU APP會員憑300分積分 + 優惠價即可換購迪士尼卡通戶外用品系列，包括飯盒袋、野餐墊、帳篷、購物袋及購物車！ 下載CU APP盡享會員豐富禮遇：按此 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！ ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】一幻拉麵堂食滿$100 送$20優惠券 2022/08/16 【消費優惠】一幻拉麵堂食滿$100 送$20優惠券 【消費優惠】Francfranc Final Sale 低至3折 消費券付款最高獲賞 $300現金券 2022/08/16 【消費優惠】Francfranc Final Sale 低至3折 消費券付款最高獲賞 $300現金券 【消費優惠】7-Eleven限定優惠Dreyer's 脆皮雪糕批$108/8件 雀巢脫脂乳酪飲品$26/4件 2022/08/15 【消費優惠】7-Eleven限定優惠Dreyer's 脆皮雪糕批$108/8件 雀巢脫脂乳酪飲品$26/4件 【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭 消費滿$150即送一張$15現金券 2022/08/15 【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭 消費滿$150即送一張$15現金券 【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡 2022/08/14 【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡 電子支付 家具 餐廳情報 家品 網購平台 電玩手遊 著數優惠 手機Apps 酒店 電影