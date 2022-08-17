Delifrance限時法式烘焙酥點優惠 $68/3件 商務/三聯/中華書局 開學文具優惠 低至7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Delifrance：限時法式烘焙酥點優惠 68元/3件

Délifrance由即日起各分店（瑞安中心分店除外）推出限時推廣優惠，只需68元就可以任選3件、98元還可以任選5件，仲可以同其他指定烘焙產品自由組合！

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2. 商務印書館/三聯書局/中華書局：Back To School 開學文具優惠 低至7折

新學年新氣象，商務印書館、三聯書局及中華書局推出Back to School 優惠，精選貨品更低至七折，各位莘莘學子不容錯過！

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3. 意美廚：中秋廚具優惠 低至5折

即日起至10月9日，意美廚推出「早迎中秋」廚具優惠，包括三層不銹鋼316雙面網紋易潔廚具系列一律5折發售。三層不銹鋼316雙面網紋36CM易潔平底鑊，優惠價599元 (原價1,198元)。

銷售點：全線簡簡單單ecLiving、各大百貨、HKTVmall及Big Big Shop有售

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撰文：hket小編

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

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