【月供股票】銀行／券商收費一覽｜免佣、免平台費　供款門檻僅$100都有！

暑假是學生哥打工的旺季，想把辛苦賺來的薪水作長線投資，但市面上的藍籌股入場費動輒需要1萬元以上，資金稍顯緊張。如果手頭上的資本並不多又想投資股票市場，甚或是投資新手，不懂得捕捉入市時機的話，可以嘗試從月供入手開始為資金投資增值；更可以利用平均成本法投資，以避免入錯市的風險。

事實上，現時各銀行及券商都有推出月供股票計劃，但不同的月供股票計劃所涉及的費用都不同，這些因素都會對整體投資回報帶來影響，宜先比較各銀行及券商的收費，才選定一間行去做月供股票。

■各銀行月供股票計劃收費■

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

■各券商月供股票計劃收費■

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

月供股票的運作及概念究竟是如何的？有沒有風險要注意？以下由富途交易部高級分析師陸秉鈞解答以下疑難。

問：月供股票適合甚麼類型投資者？

答：陸秉鈞指，月供股票適合四類人。第一，是投資新手，他們常找不準買入時機；第二是上班族，他們沒有時間盯盤；第三是資金有限的人群，藍籌股一手金額較大，暫時無法一次性購入；第四，是希望以平均成本法分散投資風險的投資者。

問：甚麼類型股票比較適合用作月供？

答：藍籌股、公用股及銀行股都合適。陸秉鈞表示，藍籌股表現穩定，一般定期派息，股價還有上升空間。一手藍籌股通常價格不菲，適合以月供的方式入場；另外，公用股即與公共服務、基礎設施相關的公司的股份，如電力、供水、煤氣、公共交通等。受政策、行業因素影響，公用股一般有較高的股息；而銀行股往往有較高的股息，都適合以月供的方式入場。

問：月供股票計劃的客戶可以與一般股票持有人享有相同的股東權益嗎？

答：可以。通過月供的方式持有股票，與自行買入股票一樣，享有相同的股東權益。

問：月供股票會衍生碎股的問題，可如何處理？

答：投資者可以月供股票至一手後，整手交易。

問：如果終止月供計劃的話，會面對甚麼損失？

答：在一般情況下，操作終止月供計劃，不需要任何費用。終止後，將不會再執行該計劃的買入。

問：如果遇上股票停牌的情況，月供股票計劃會如何運作？

答： 當次的月供計劃將會執行失敗。

問：可否隨意更改投資計劃？

創建月供股票或月供基金計劃後，可修改：月供金額、月供周期、月供賬戶等信息，也可暫停月供計劃。以富途為例，月供基金暫停後可恢復，每一個月供計畫可修改的次數無限制。若終止月供股票計劃後，該計劃則不可恢復，需重新添加計劃。

消委會：股票非保本 要留意風險

消費者委員會提醒，與銀行的儲蓄存款作比較，股票並非保本的投資工具。股票價格隨時可升可跌，投資於股票市場始終會存在較大的風險。投資者在選擇投資工具前，應先考慮自己承受風險的能力，例如評估若股票市場或某股票出現重大事故、投資失利時，投資者是否仍有其他資金以應付生活上的需要，避免作出過度進取的投資決定。

此外，消委會又表示，在選擇開立計劃前，投資者應充分瞭解相關計劃是否切合自己的投資需要，小心衡量及比較各計劃後再作決定。

相關文章：

【高息股2023】港股又現特價時段 盤點逾30隻5厘以上、門檻$1萬以下之選

【高息股2023】大快活派息每手$225 10隻5厘以上選擇、最快7月7日除淨

4人家庭月入7.5萬、擁百萬存款 找不到買樓時機 為子女應如何投資?

＝＝＝＝＝

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經