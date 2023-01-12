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【月供股票】投資新手必睇 近20銀行券商月供股票收費一覽 每月收費最低30元

個人增值 18:24 2023/01/12

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現時市面不少藍籌股的入場費都不低，動輒需要1萬元以上，如果手頭上的資本並不多又想投資股票市場，甚或是投資新手，不懂得捕捉入市時機的話，可以如何投資股票呢？

事實上，現時各銀行及券商都有推出月供股票計劃，手頭上資本較少的話，可以嘗試從月供入手開始為資金投資增值；更可以利用平均成本法投資，以避免入錯市的風險。雖然月供股票適合投資新手，但不同的月供股票計劃所涉及的費用都不同，這些因素都會對整體投資回報帶來影響，宜先比較各銀行及券商的收費，才選定一間行去做月供股票。

■各銀行月供股票計劃收費■

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■各券商月供股票計劃收費■

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月供股票的運作及概念究竟是如何的？有沒有風險要注意？以下由富途交易部高級分析師陸秉鈞解答以下疑難。

問：月供股票適合甚麼類型投資者？
答：陸秉鈞指，月供股票適合四類人。第一，是投資新手，他們常找不準買入時機；第二是上班族，他們沒有時間盯盤；第三是資金有限的人群，藍籌股一手金額較大，暫時無法一次性購入；第四，是希望以平均成本法分散投資風險的投資者。

問：甚麼類型股票比較適合用作月供？

答：藍籌股、公用股及銀行股都合適。陸秉鈞表示，藍籌股表現穩定，一般定期派息，股價還有上升空間。一手藍籌股通常價格不菲，適合以月供的方式入場；另外，公用股即與公共服務、基礎設施相關的公司的股份，如電力、供水、煤氣、公共交通等。受政策、行業因素影響，公用股一般有較高的股息；而銀行股往往有較高的股息，都適合以月供的方式入場。

問：月供股票計劃的客戶可以與一般股票持有人享有相同的股東權益嗎？

答：可以。通過月供的方式持有股票，與自行買入股票一樣，享有相同的股東權益。

問：月供股票會衍生碎股的問題，可如何處理？

答：投資者可以月供股票至一手後，整手交易。

問：如果終止月供計劃的話，會面對甚麼損失？

答：在一般情況下，操作終止月供計劃，不需要任何費用。終止後，將不會再執行該計劃的買入

問：如果遇上股票停牌的情況，月供股票計劃會如何運作？

答： 當次的月供計劃將會執行失敗。

問：可否隨意更改投資計劃？
創建月供股票或月供基金計劃後，可修改：月供金額、月供週期、月供賬戶等信息，也可暫停月供計劃。以富途為例，月供基金暫停後可恢復，每一個月供計畫可修改的次數無限制。若終止月供股票計劃後，該計劃則不可恢復，需重新添加計劃。

 

責任編輯：鄭樂怡

 

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