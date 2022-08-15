【健康增值】Elon Musk唔想一瞓醒就做呢樣野 億萬富翁的壞習慣同大多數人一樣？

儘管身為億萬富翁並且計劃在火星上殖民，但Elon Musk的日常目標卻出人意料。



首先，這位特斯拉Tesla（TSLA）和 SpaceX 的 CEO 想要改變他在每天醒來之後的日常習慣。在最近接受 Full Send Podcast 採訪時，Musk說他早上第一件事就是看手機，他認為這對他的健康有害。



Musk在節目中説道，「我有一個壞習慣，我懷疑很多人都會這樣做，早上醒來立即看我的手機，實際上，這是一個可怕的習慣。」Musk此前曾告訴德國汽車雜誌《Auto Bild》，他每天頭 30 分鐘都在查看電子郵件，現在他說他想用鍛煉（workout）來取代這種習慣。

80%智能手機用戶都有壞習慣

Musk在 Full Send Podcast中說道，「我需要鍛煉身體，保持更好的狀態，所以，我將從一醒來就立即看手機轉變為鍛煉至少 20 分鐘，之後我再看手機。」

其實Musk的行爲並非異常，根據 IDC Research 的調查結果，大約 80% 的智能手機用戶會在起床後 15 分鐘內查看手機，由此可見，其實大部分人都有這種壞習慣。

早晨鍛煉3大好處

其實，他的替換活動可能更健康，研究表明，早晨鍛煉可以提高生產力。 2019 年，發表在《英國運動醫學雜誌》上的一項研究發現，每天進行適度的晨練可以改善參與者的短期記憶、注意力和決策能力。Musk通常在凌晨 3 點左右上床睡覺，會在早上9點30分起床，他說他的智能手機習慣在某種程度上源於焦慮，因爲他想確保自己在睡覺時不會錯過任何公司的緊急情況。他說道，他經營 SpaceX 和特斯拉，經常會擔心在一夜之間發生某種事情。

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