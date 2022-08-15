【ETF】Coinbase與貝萊德合作　為機構客提供虛幣交易及託管服務

美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，低於市場預期。此通脹數據緩和市場宏觀擔憂，帶動加密貨幣價格反彈。比特幣價格飆升至24000美元以上。而以太坊區塊鏈第三個亦是最後一個測試環境網絡（testnet）合併已成功完成的消息傳出後。以太幣價格飆升至1878美元。比特幣周一報24,438美元，一周上升5.5%。以太幣一周上升16.6%，周一報1,983美元。

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施瓦布資產管理公司（Schwab Asset Management）於8月4日在紐約證券交易所Arca推出其首個與加密貨幣相關的交易所交易基金（ETF）－施瓦布加密主題ETF（Schwab Crypto Thematic ETF）。由於加密貨幣是一項非常投機性的投資，而隨著愈來愈多的公司開始直接或間接地從加密貨幣中獲得收入，資產管理公司看到其某些投資者對此資產類別有所需求。此ETF亦與追踪一籃子數字資產的ETF不同，將不直接追踪或投資於加密貨幣，它旨在向可能從一項或多項加密貨幣相關業務中受益的公司提供全球敞口。

加密貨幣交易所Coinbase Global宣布已與全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）合作，為機構客戶提供能進行加密貨幣交易和託管的服務。投資管理平台Aladdin，將串連Coinbase機構客戶的交易平台Coinbase Prime的功能，Coinbase Prime將為貝萊德的Aladdin機構客戶提供加密交易、託管、經紀服務，而Coinbase加密貨幣資產的機構客戶，將可以使用Aladdin平台來建構加密貨幣投資組合、進行風險計算。

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Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報6456點，一周上升10.1%；ix比特幣指數報5902點，一周上升5.4%；ix以太幣指數報17036點，一周上升16.6%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 6456 +10.1%（+590） ix比特幣指數 5902 +5.4%（+305） ix以太幣指數 17036 +16.6%（+2427） *截至2022年8月15日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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