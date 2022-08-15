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【Call車優惠】Lalamove8月推3大優惠　中秋節Call車送最多2張$25優惠券

個人增值 17:41 2022/08/15

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踏入8月，多個大型展覽開鑼，Lalamove為市民帶來連串送貨優惠，讓客戶盡情購物。同時，下月中秋將至，Lalamove 亦為有推出節日送貨優惠，讓客戶向親友送上佳節祝福。此外，近日各地旅遊措施逐漸放寬，Lalamove亦為客戶解決隔離生活煩惱，直送日常生活必需品及娛樂消閒物品。

中秋Call車優惠

中秋節快到，節日期間要送月餅禮籃、酒類、跨區外賣，由即日起至9月18日，新舊客戶Call車用優惠碼【LALAMOON】，即送最多2張$25優惠券。優惠期並不適用於9月7至11日；新用戶可享2張港幣25元電子優惠券，現有用戶可享有2張港幣10元電子優惠券；只適用於速遞專員、Van 仔、5.5 噸及 9 噸車訂單。

    點擊圖片放大

外遊後隔離優惠

隨住各地旅遊措施逐漸放寬，身邊有不少親友出外旅行，在回港隔離期間，新客戶用優惠碼【LALAQT】Call車直送必需品，即減$25。Lalamove服務包括，補給生活必需品、跨區外賣、急需家人及朋友帶上電玩娛樂到隔離地方。優惠期由即日起至9月30日，新用戶可享1張$25優惠券。

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會展Call車優惠

到會展入場參與美食博覽、家電家品博覽後，客戶只要輸入優惠碼【LALAEXPO】即可享高達$25 Call車優惠。服務包括參展商需要運送展會物資、客戶參展後的戰利品。此項服務只限出貨點為香港會議展覽中心的客貨車或噸車訂單，新用戶減$25，現有用戶減$15。

責任編輯：區祖飛

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