【投資策略】想實現財富自由？ 要避免犯5個錯誤

每位尋求財富自由的投資人都會受到全球金融市場動蕩的影響及不斷考驗，正如我們經常看到的戰爭，通貨膨脹等。只要涉及市場力量，或當多個參與者相互競爭時，都必然會出現混亂，定價錯誤，甚至出現一片紅色的海洋。



有些人認為投資任何金融資產並賺大錢都很容易，但很多時候，說起來容易做起來難。投資任何金融資產都需要知識、良好的計劃和謹慎的執行。無論你現在以何方式創造和管理你的財富，都要避免這些錯誤，以製定適當的投資策略，實現以最小的損失獲得最大的收益。

1. 避免沉迷於波動性

毋需過度關注你的投資組合的市場價值已經惡化到何種程度。眾所周知，市場並不是一成不變的，因此波動是正常的，接受你的損失，不要過度迷戀他們，因為這可能會導致蒙受更多損失。如果當前投資的金融資產採取了合理的策略，並且已經考慮所有財務狀況（無論好壞），那麼請堅持該計劃。請記住，良好的業務或投資總是會反彈。

2. 不要對風險魯莽

就像生活中的許多事情一樣，金融資產也存在風險。進行任何投資的基本目標都是將風險降至最低。一種方法是評估任何資產的正確價格。如果你多付了錢，請確保在價格較低時再投資該資產。投資就是管理風險。如果你的資金很少，請不要魯莽並投資股票。在確保你的資金可以通過固定投資進行保障後，再決定投資風險更高的資產。

3. 不宜低價賣出

請記住，市場不會輕易為你帶來利潤。市場絕對有可能觸及低點，讓你感到沮喪，幾乎迫使你低價出售資產。但是，除非你處於金融動盪狀態下或市場已經關閉，否則沒有理由恐慌。如果財務狀況不佳，那就讓耐心成為一種美德。養成避免按下緊急按鈕的習慣。請記住，市場已經從以往的每一次崩盤中恢復過來。另一方面，要為你的資產榨取所有價值。如果你發現它們太便宜，請加倍投資。

4. 不要失去焦點

自從 Covid-19 爆發以來，許多新投資者進入了市場，希望能快速賺錢。但是，你應該建立一個可以支撐你進行長遠投資的堅實基礎。如果你幸運的話，積極地在你的投資組合中進行交易可能會在短期內證明是有利可圖的；然而，只有將眼光放長遠才有可能持續地賺錢，減少交易次數，並且在價格低的時候增加投資和持續進行才是明智的選擇。

5. 不要混淆一致性

最後一點是，從來沒有一天發財。即使是偉大的企業也需要時間來擴大規模。因此，你需要持續緩慢地進行投資，並繼續在通往財務自由的道路上前進，而這只需要一個特徵：一致性。從長遠來看，如果你不斷堅持，將會在市場中獲得回報。通過一點一滴的積累，你將能夠從任何動蕩的局勢或金融風暴中脫穎而出。

責任編輯：梁政琪

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