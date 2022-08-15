【品味投資】投資原桶威士忌有咩優勢與風險？4大重點逐一話你知

不少喜歡品嚐或投資威士忌的朋友都留意到市場上有原桶威士忌投資，不過這項投資在香港不普遍，而且難以存放在當眼位置，收藏較難，令不少人卻步。在這一個情況下，大部分人都不太了解原桶威士忌的投資模式。到底香港人在投資原桶威士忌時相關的流程和做法如何？香港人能否到當地視察釀酒環境呢？馬上入內文了解原桶威士忌的優勢與風險！

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優勢一：入場門檻低 原桶新酒2萬至3萬元不等

原桶威士忌庫存商Cask Trade在英國成立4年，去年才於香港發展，提供原桶威士忌買賣，當中有來自不同釀酒廠和各種大小的原桶酒，同時建立了原桶威士忌拍賣網站Auction Your Cask，以綫上拍賣的方式讓桶主將原桶威士忌轉手。其銷售及市場營銷總監John Wong指，購買一個原桶威士忌售價最低入場門檻為2萬至3萬港元，不過桶內的酒為新酒，年份不高大約只有2年至3年時間，在味道上相對不出眾。

優勢二：有平台提供一站式服務

由於原桶威士忌通常儲存於蘇格蘭一些偏遠的倉庫內，桶主或許不能親自到倉庫參觀，投資者需要以「隔山買牛」購買原桶威士忌，涉及的風險非常高，遇到問題要投訴或追討時困難重重。而John指，他們的買賣平台會提供買賣策略建議，包括視乎自身的目標，選擇裝瓶、寄賣、私人轉售或拍賣，而透過其買賣平台，桶主的酒桶可以成為獨立裝瓶商、酒業公司和其他投資者的選擇。而於網站進行交易不會收取賣家費用，讓桶主的利潤最大化。

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風險一、桶主不能親身到倉庫參觀

作為原桶威士忌的桶主，都會希望親自到釀酒倉庫視察或參觀，以了解自己投資的威士忌在味道、顏色等的狀態。加上，對於威士忌愛好者而言，投資威士忌最重要的是品質，特別是口味。不過正如上述提到，而且John的補充指，Cask Trade的倉庫中受到不同保稅區的規則限制，大部分的倉庫都不容許投資者進內參觀，若果想知道自己桶內的威士忌狀態，就只能透過倉庫的人定期做的健康檢查與桶主報告。

對於這一種「隔山打牛」的投資，John有特別的看法，他認為投資原桶威士忌其味道並不是首要的考慮因素，投資者只需要在乎投資角度以及投資價值。

風險二、威士忌質素難保證

正如上述提到，受到保稅倉的限制，平台雖然會提供相關的健康檢查，定期匯報威士忌在桶內的狀況，不過桶主不能夠親身到倉庫參觀，始終對於威士忌的釀製過程和味道都是難以保證。保利香港拍賣行珍茗佳釀部主管桂湘指，原桶威士忌投資的市場現時不成熟，威士忌的質素難以保證，有些是缺乏專業機構認證。加上，若作儲存的話並無法預計和保證未來價值，以及中途釀製的過程，故此原桶投資存在一定的風險。

另外，桂湘亦指：「威士忌的熱潮為這3至5年間，加上現時蘇格蘭不斷加建釀酒廠，雖則稱威士忌只於蘇格蘭生產，但目前整個歐洲及美洲都正生產威士忌，所以產量是非常多。」他亦補充，雖然原桶威士忌投資會帶來風險，但他認為可能有人願意冒險。

正所謂「投資涉及風險」，做任何投資決定前必須審慎注意，以了解其背景、風險、運作及交易方法等以減低損失。

■原桶威士忌■

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責任編輯：區祖飛

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