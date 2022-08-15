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【港元定存】無100萬都攞唔盡高息？ 銀債4厘保底息難追趕 銀行定存一招變陣

收息攻略 14:43 2022/08/15

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面對銀債4厘的保底息，銀行港元定存暫時難升至此水平，因此上周便有富邦銀行略減12個月港元定存年息至3厘。不過，銀債有以下兩大限制，所以銀行並沒有放棄利用定存吸資，反而改變了高息定存的策略。

銀色債券兩大限制

1. 「銀色債券」顧名思義，只有60歲或以上的長者才可認購，因此可認購人數有限。若是60歲以下，又想把資金放在極低風險的地方，港元定存仍然是最佳選擇。

2. 即使你夠資格認購銀債，若可調配的資金有百萬元甚至更多，銀債未必可以滿足你（以去年為例，人均獲發14手，即只認購14萬元），剩餘的資金，放定存仍是最低風險。

因此，銀行改變策略，近日紛紛調高了港元定存長息（12個月或以上存期）的起存額，令入場門檻變得相當高。

高息定存（1年或以上）入場費最少20萬

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建行亞洲要800萬才可享最高息

南洋商業銀行及建行亞洲近日都大大調高定存的門檻，起存額以百萬元起跳，雖然年息不算高，連3厘都不到，但起存額高，期內賺息仍相當可觀。例如南商新增500萬元或以上的客戶類別，才可享該行最高息的2.68厘。建行亞洲近日亦新增800萬元或以上的起存額，才可享該行最高息的2.6厘。

目前長息之中，以華僑永亨領先，388天存期及12個月存期，分別有3.28厘及3.18厘，但條件是必須為「華僑永亨宏富理財」客戶，起存額也要20萬元。以20萬元計算，388天賺息6973元。

想知更多銀債資訊，留意銀色債券2022懶人包!

富邦近日把12個月存期年息由3.1厘略減至3厘，但同時加高此優惠的門檻，入場費要100萬元，期內賺息3萬元。

工銀亞洲亦有3.1厘高息定存，但條件同樣不低，需為新資金及客戶須開立理財金戶口，起存額要80萬元，一年賺息2.48萬元。

東亞銀行（00023）及招商永隆的12個月或以上長息，起存額均需要50萬元。富融銀行雖然也有不設最低起存額的2.6厘，但50萬元或以上的存款，也特別提高至2.7厘年息，明顯想主打高資產值的客戶，吸納較大筆資金。

 

英鎊定存年息13.88厘真的划算？　教你留意高息定存3大伏位!

 

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欄名 : 存款收息

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