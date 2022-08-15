【投資觀點】港銀或捱不到9月底已要加P 加息周期下入市須謹慎

本港住宅樓市在第五波疫情及美國連環加息夾擊下，差估署最新的6月私樓售價指數連跌兩個月，上半年錄得3.4%的跌幅。而踏入下半年以來，除了新盤促銷保持一定熱度外，二手市場卻反覆受壓處於相對偏淡狀態，市場上雖仍不失樂觀看好全年樓價，或者在政府放寬入境限制下憧憬經濟復甦。可是，下半年樓市縱使追回上半年失地，但要力保全年約5%的市場預期升幅似乎有不少難度。



去年聯儲局錯判通脹走勢致樓價上升

的確，去年本港樓市雖同樣受疫情困擾，卻在政府放寬疫控及推出消費券刺激經濟下，樓價指數出現反彈並創歷史新高。不過，今年可否歷史重演逆勢反彈呢？從宏觀來看，市場環境氣氛改變了，尤為不同的是去年聯儲局信誓旦旦說美國通脹升溫是短暫現象，並為不動手加息而搬龍門，放縱容許偏離目標通脹。市場一片歌舞昇平，資產價格紛紛被推高，香港樓市也被聯儲局的「鴿論」影響跟隨上升。可是，聯儲局今年3月承認錯判通脹走勢，宣布逐步縮表收水，並打響了加息戰鼓。



加息削弱入市意欲及承接力

今年以來，聯儲局已加息4次共達2.25厘，一般估計餘下3次議息仍會上調約1.5厘，但最新公布的7月份通脹回落至8.5%，以及核心通脹5.9%與6月持平，由於兩數字均低於市場預期，估計聯儲局可能會放慢加息步伐，下次9月議息或衹上調0.5厘。無可否認，本港利率滯後美國，加息壓力愈來愈緊迫，銀行體系結餘降至千億元水平，一個月同業拆息已升越1.5%，突破了H按的封頂利率，倘若資金持續流走，相信在美港息差及銀行資金成本壓力下，可能捱不到九月下旬美議息前就須上調最優惠利率。雖然市場早有預期，加息初期對供樓亦不會增加太多負擔，但更多的是對心理壓力的影響，進而削弱入市意欲及承接力，短期形成反覆拉鋸，但偏淡走軟似乎已成趨勢。



從樓市氣氛看，一手新樓盤銷售仍然維持暢旺，尤其是近期新界多個新盤齊推，在互相促銷競爭下頗為熱鬧，不但入票認購熱烈，亦錄得大倍數超額，最終往往可以如數沽清，這或許與發展商訂價克制並提供諸多買樓優惠，成功營造出新樓抵買過鄰近二手舊樓的氣氛有關。影響所及，新盤搶了大部分潛在買家，消耗了市場不少購買力，並擠壓了二手市場，打擊業主持貨信心，加上移民業主急讓，願意以較大幅度減價沽售，這也說明了二手市場為何頻現相對「低價」的蝕讓成交，而一手新盤與二手市場浮現向下競價情況，須慎防有否形成「惡性螺旋」。值得一提的是，無論差估署或是地產代理的樓價指數，均以二手市場買賣作為統計基準，因而相關指數反映的只是二手市場近期做價有向下的趨勢，一手新樓市場面貌卻未有呈現出來。



私樓落成量按年增加34%

當然，影響樓市走勢除了息口、就業及經濟環境等因素外，市場供需亦是重大的衡量變數。據政府公布，未來3至4年本港潛在供應達9.8萬伙，與市場預期相若，相對上仍然維持在較高的水平，至於能否落實兌現則須視乎當局短期內繼續加快熟地供應。不過，上半年私樓落成量逾1.2萬伙，創18年同期新高，按年亦增加34%，其中新界區落成量近8600伙，佔整體達7成。看來，下半年發展商因應疫控放寬，相信會積極加速推盤，追回上半年的落後銷售，一、二手市場爭客情況或會加劇，樓市變數也會更加複雜。



目前面對來勢洶洶的加息周期，新樓盤銷情依然熱烈，入市買家若採用樓花按揭就須特別小心，因為日後收樓上會時銀行有機會因應市場利率上升而收緊按揭條件，不但影響買家的壓力測試能否過關，在市況不明朗或下行的情況下，銀行更可能降低估價，買家就算入息符合資格，亦有機會借不足按揭成數，變相令首期多了。總之，在加息周期下，入市須做足財務風險管理，不宜借盡亦要預留資金應對市場變化，這樣才能以策萬全。



以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

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