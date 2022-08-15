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【寵物保健】OneDegree推免費寵物身體檢查 寵物健康諮詢服務 推廣期内7折

個人增值 13:45 2022/08/15

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OneDegree Hong Kong Limited (下稱「OneDegree」)「毛價保」寵物保險自2020年推出以來深受廣大寵物主人愛戴，今日宣佈推出全新的網上寵物健康諮詢服務 --- 「Pawfect Pass」毛限守護寵物保健計劃 (下稱「Pawfect Pass」)，為毛孩提供更全面的健康支援服務。 

一個帳戶3位毛孩同時共享 
「Pawfect Pass」為OneDegree跟網上寵物保健平台Moment合作的一項嶄新服務，讓寵物主人可於一年內透過相關應用程式無限次向寵物專家團隊諮詢有關毛孩健康問題。團隊由專業獸醫、營養師及行為學家組成，隨時隨地為毛孩提供各項健康支援，協助主人適時掌握毛孩的狀況，並有效降低延誤診斷的問題。主人更可使用同一帳戶，讓最多3位貓狗毛孩共享網上健康諮詢服務。 

「Pawfect Pass」迎新優惠
1.免費寵物身體檢查
由全港最大的獸醫集團 Pet Space 提供一次免費獸醫診所身體檢查，涵蓋心肺、淋巴結、關節活動、眼睛、耳朵、口腔、皮膚及毛髮等狀況檢測。毛孩病痛往往不容易察覺，細微的行為異常可能已經是患病的先兆，寵物身體檢查有助防患未然。 

2.免費夜間寵物救護車服務
當毛孩在晚上突然生病，主人尋找交通工具及診所時難免會遇到困難，更有可能拖延毛孩救治時間。Pet Club為「Pawfect Pass」用戶提供一次免費夜間寵物救護車服務，寵物救護車由受過專業訓練的寵物救護員操作，並配備專業醫療裝置，協助主人聯絡最近及最快的獸醫診所。 

推廣期内7折優惠
由即日起至2022年8月31日，推廣期內更可享有七折優惠，每年只需港幣579元 (原價為港幣828元)，會藉有效期為一年，適合任何年齡的貓狗參加。申請方法亦相當簡單，客戶只需於OneDegree 「Pawfect Pass」產品網頁填寫簡單資料及完成付款流程，寵物主人隨後按電郵指示下載相關手機應用程式並啟動服務，會籍便即時生效 。

詳情請瀏覽：按此

    點擊圖片放大

 

 

責任編輯：梁政琪

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