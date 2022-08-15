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【港元定存】中小行搶大額存款 高入場費一年賺息逾13萬　南商港元定存年息高見2.68厘

收息攻略 13:10 2022/08/15

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在各間銀行陸續加港元及美元定存息，港元12個月或以上定存破頂息達3.28厘的情況下，其他一直按兵不動的銀行都有跟加的壓力。最新有南洋商業銀行調整港元定存息，12個月定存息最高2.68厘，但起存額的門檻提高至500萬元，有別於早前起存額100萬元已可享12個月定存最高年息。

■南商最新港元定存息■
（按存期短至長排列）

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港元定存最高息門檻提高至500萬元
南商全面調整旗下「智優惠定期存款」的年息，12個月的港元年息高見2.68厘，較以往的2.5厘上調0.18厘，惟起存額要有500萬元才可享此最高利息，門檻較之前有所提高。若以500萬元計算，一年2.68厘共賺利息13.4萬元。

至於起存額100萬的話，可享年息也加至2.6厘，一年也賺息2.6萬元；起存額10萬，則有2.5厘。

現時南商不同起存額的6個月港元定存息均全部有2厘以上。最高見2.45厘，起存額須達500萬元；100萬元及10萬元起存額的年息分口為2.4厘及2.2厘。

4個月港元存息亦有上調，起存額100萬元的年息見1.7厘，較原來上調0.1厘；起存額10萬的年息則達1.5厘。

■南商最新美元定存息■
（按存期短至長排列）

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南商美元定存息高見2.7
南商的今個月的美元定存息，與上個月的定存計劃相比亦有所調高。在「南商高息美元定期存款」計劃下，12個月美元定存息高見2.7厘，較之前的2.5厘調高0.2厘。與同行比較的話，目前最高息為富邦的3.6厘，即使上調息率仍與富邦的破頂息有一段距離。6個月、3個月及1個月的美元定存息均較上月調高0.32厘，分別達2.08厘、1.88厘及1.18厘。

此美元定存計劃適用於以新資金開立，推廣期至9月13日。

 

英鎊定存年息13.88厘真的划算？　教你留意高息定存3大伏位!

 

責任編輯：鄭樂怡

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