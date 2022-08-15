  • 33°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】法國藝術家回顧式展售會8月20日登場　多幅絕跡市場、跨越60載油畫作品（附預約詳情）

個人增值 13:11 2022/08/15

分享：

分享：

在今個夏天，蘇富比（Sotheby's）將會於香港舉辦法國現代藝術大師安德烈・布拉吉利（André Brasilier ）的回顧式展售會－「布拉吉利：偉大幻想曲」。活動將於2022年8月20日至9月1日在香港蘇富比藝術空間舉行，展出21幅創於1959年至2019年間的畫作，當中有不少作品已絕跡市場多年，但見證了布拉吉利大半生的藝術發展軌跡。

蘇富比指，承接布拉吉利的《湖畔六駿》在2022年4月香港蘇富比現代藝術晚間拍賣以378萬港元成交，逾估價3倍，刷新藝術家拍賣紀錄後，故把握時機，於今夏精心策劃一場聚焦布拉吉利的展售會，以滿足亞洲藏家對其佳作之需求。 

與香港女小說家亦舒互生共鳴

蘇富比亦表示，展售會的作品圍繞布拉吉利藝術家生涯中兩個重要創作主題，包括駿馬及他的妻子與繆斯香黛爾（Chantel）。而布拉吉利與妻子香黛爾曾經遊覽香港，驚嘆這車水馬龍、晝夜不息的大都會竟與山海如此相近。另外，布拉吉利的作品幽婉綿綿的感性氣氛，令香港著名浪漫小說家亦舒別有共鳴。儘管兩人從未在現實生活中相遇，亦舒筆下時髦自信的都市麗人的精神狀態和生活，與布拉吉利筆下充滿美、喜悅和希望的世界在精神上相通，亦舒曾以布拉吉利的畫作為她的小說封面，可見人對藝術和美的感知。

■「布拉吉利：偉大幻想曲」畫作■

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

展售會及公眾參觀詳情：
網址：按此
預約參觀：按此
日期：2022年8月20日至9月1日
地點：香港蘇富比藝術空間，太古廣場1期5樓

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新8月12日）
2022/08/12
【品味投資懶人包】名錶、手袋、醇酒、珠寶投資大集合！　懶人包讓你一文睇曬品味投資最新形勢！（更新8月12日）
【品味投資】神祕收藏家拍賣勞力士「綠水鬼」全系列　11隻腕錶盒、單、收據均齊全兼全新
2022/08/12
【品味投資】神祕收藏家拍賣勞力士「綠水鬼」全系列　11隻腕錶盒、單、收據均齊全兼全新
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至8月3日）
2022/08/03
【NFT懶人包】投資熱潮NFT　一文整合名人NFT致富勵志故事　緊貼市場最新消息（更新至8月3日）
【品味投資】加密市場崩盤 Rolex買家變賣家？有經銷商指二手名錶市場仍具吸引力！
2022/08/02
【品味投資】加密市場崩盤 Rolex買家變賣家？有經銷商指二手名錶市場仍具吸引力！
【名品攻略】全球10大最保值手袋品牌　Chanel、Dior竟不敵小眾品牌三甲不入　綠色手袋原來最保值！　
2022/07/27
【名品攻略】全球10大最保值手袋品牌　Chanel、Dior竟不敵小眾品牌三甲不入　綠色手袋原來最保值！　
亞洲 成交 拍賣 法國 香港 太古廣場 Pacific Place 文娛藝術

上一篇文章

【寵物保健】OneDegree推免費寵物身體檢查 寵物健康諮詢服務 推廣期内7折

下一篇文章

【ET財智Talk】港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署　今晚8時見！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【JUPAS放榜】比較8間大學畢業生薪酬　讀過大學人工係咪高啲？
【JUPAS放榜】比較8間大學畢業生薪酬　讀過大學人工係咪高啲？
【好去處】中環街市全新一站式餐廳Chef's Cuts　仿效歐洲市場融合購物與餐飲
【好去處】中環街市全新一站式餐廳Chef's Cuts　仿效歐洲市場融合購物與餐飲
【健康增值】BMI原來都唔可靠？CNN：飲食運動和睡眠7個迷思
【健康增值】BMI原來都唔可靠？CNN：飲食運動和睡眠7個迷思
【品味投資】神祕收藏家拍賣勞力士「綠水鬼」全系列　11隻腕錶盒、單、收據均齊全兼全新
【品味投資】神祕收藏家拍賣勞力士「綠水鬼」全系列　11隻腕錶盒、單、收據均齊全兼全新
【職場百科】飲食業青黃不接 缺3成人手 供培訓推動讚賞文化 吸年輕員工
【職場百科】飲食業青黃不接 缺3成人手 供培訓推動讚賞文化 吸年輕員工
【好去處】Verm City攀石之旅推憤怒鳥限定主題　優惠價$250玩90分鐘
【好去處】Verm City攀石之旅推憤怒鳥限定主題　優惠價$250玩90分鐘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款