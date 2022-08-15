【品味投資】法國藝術家回顧式展售會8月20日登場　多幅絕跡市場、跨越60載油畫作品（附預約詳情）

在今個夏天，蘇富比（Sotheby's）將會於香港舉辦法國現代藝術大師安德烈・布拉吉利（André Brasilier ）的回顧式展售會－「布拉吉利：偉大幻想曲」。活動將於2022年8月20日至9月1日在香港蘇富比藝術空間舉行，展出21幅創於1959年至2019年間的畫作，當中有不少作品已絕跡市場多年，但見證了布拉吉利大半生的藝術發展軌跡。

蘇富比指，承接布拉吉利的《湖畔六駿》在2022年4月香港蘇富比現代藝術晚間拍賣以378萬港元成交，逾估價3倍，刷新藝術家拍賣紀錄後，故把握時機，於今夏精心策劃一場聚焦布拉吉利的展售會，以滿足亞洲藏家對其佳作之需求。

與香港女小說家亦舒互生共鳴

蘇富比亦表示，展售會的作品圍繞布拉吉利藝術家生涯中兩個重要創作主題，包括駿馬及他的妻子與繆斯香黛爾（Chantel）。而布拉吉利與妻子香黛爾曾經遊覽香港，驚嘆這車水馬龍、晝夜不息的大都會竟與山海如此相近。另外，布拉吉利的作品幽婉綿綿的感性氣氛，令香港著名浪漫小說家亦舒別有共鳴。儘管兩人從未在現實生活中相遇，亦舒筆下時髦自信的都市麗人的精神狀態和生活，與布拉吉利筆下充滿美、喜悅和希望的世界在精神上相通，亦舒曾以布拉吉利的畫作為她的小說封面，可見人對藝術和美的感知。

■「布拉吉利：偉大幻想曲」畫作■

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責任編輯：區祖飛

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