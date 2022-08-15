【MPF】積金局去年成功追討1.4億元拖欠強積金供款　續不遺餘力保障打工仔

不少企業和機構都在今個月公布業績表現，而積金局早前亦公布了上年度的「成績表」，總結了積金局上年度多項工作。積金局主席劉麥嘉軒亦發表了網誌，表示她任內首份年報，不單是一份總結積金局上年度多項工作的「成績表」，更誠如年報主題「一起成長」一樣，是強積金制度發展過程的「成長冊」，讓大眾見證強積金制度多項改革措施的成效、當局對保障打工仔退休權益的決心，以及局方迎接未來工作的計劃藍圖，並反映積金局多元化的工作。

推動投資選擇多元化

劉麥嘉軒指積金局一直致力擴闊強積金的投資領域，以加強分散投資和令投資選擇多元化，從而增加計劃成員的投資選項。年內，立法會已經通過政府和積金局提出的法例修訂建議，容許強積金投資於中央人民政府、中國人民銀行及內地政策性銀行發行的債券，為計劃成員提供多元化的投資機會。另一方面，局方在近期市況波動的情況下，亦主動循不同渠道，提醒計劃成員強積金屬長線投資，毋須過份擔心短期的市場波動，並切忌試圖捕捉市況。

不遺餘力保障計劃成員

她亦明白強積金是打工仔的血汗錢，可能是基層僱員唯一的退休儲蓄，因此積金局致力保障計劃成員利益，對僱主拖欠強積金供款的違規行為零容忍。局方一直積極跟進違規僱主個案，為受影響僱員追討欠款。上年度，積金局向違反強積金法例的僱主發出了超過30萬張清繳拖欠供款通知書、提出1,028宗民事申索，以及發出280張刑事檢控傳票，成功為82,800名僱員追討$1.4億元的拖欠強積金供款。

全力推展積金易平台

此外，作為強積金制度實施以來最重大的改革，積金易平台項目的工作，局方當然亦全力以赴推展。經過過去一年的努力，平台的開發工作已經進入直路。為確保平台能夠按時間表推出，積金局聯同積金易平台有限公司可謂傾巢而出，監督項目的實施進度和每項重要細節，包括與受託人商討加入積金易平台的次序，籌備系統測試策略和策劃平台分批啟用時的大型宣傳、持份者聯繫及公眾教育活動等。



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