【消費優惠】Francfranc Final Sale 低至3折 消費券付款最高獲賞 $300現金券 精明消費 09:00 2022/08/16 分享： 分享： Summer Final Sale有超過 1600款精選產品一減再減，傢俬、地毯、家居飾品、餐具杯碟等低至 3 折發售。電子消費券付款最高獲賞300元現金券。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！ ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】7-Eleven限定優惠Dreyer's 脆皮雪糕批$108/8件 雀巢脫脂乳酪飲品$26/4件 2022/08/15 【消費優惠】7-Eleven限定優惠Dreyer's 脆皮雪糕批$108/8件 雀巢脫脂乳酪飲品$26/4件 【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭 消費滿$150即送一張$15現金券 2022/08/15 【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭 消費滿$150即送一張$15現金券 【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡 2022/08/14 【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡 【消費優惠】飲可口可樂參加抽獎 贏迪士尼酒店住宿+門票+餐飲券 2022/08/14 【消費優惠】飲可口可樂參加抽獎 贏迪士尼酒店住宿+門票+餐飲券 【好去處】Verm City攀石之旅推憤怒鳥限定主題 優惠價$250玩90分鐘 2022/08/14 【好去處】Verm City攀石之旅推憤怒鳥限定主題 優惠價$250玩90分鐘 網上購物 電子支付 家具 家品 家電 著數優惠 電子消費券 Francfranc 家居 產品