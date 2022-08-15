虛幣銀行Silvergate在寒冬中成長 業績跑贏Coinbase 熊市上客量反增

虛擬貨幣今年步入寒冬，但相關業務公司不一定會感冒，反而可以繼續長大。

Silvergate Capital（美：SI）原本是一間傳統銀行，近年看準虛擬貨幣的支付痛點，轉型專為虛擬貨幣參與者而設的虛擬貨幣銀行。2017年推出自家虛擬貨幣支付平台Silvergate Exchange Network（SEN），讓虛擬貨幣參與者可隨時隨地進行實時支付及轉帳。

如意算盤打得響，Silvergate純利由2017年的764萬美元，大升近兩倍至2018年2,233萬美元。虛擬貨幣交易所及機構投資者將以億計現金投放在Silvergate，令總存款由2017年的3億美元，增加至2019年上市時超過15億美元，由於全屬活期無需付息，銀行的存款成本僅18基點。

為吸引更多虛擬貨幣投資者使用平台，Silvergate推出了SEN Leverage服務，相當於證券孖展業務，客戶可以槓桿形式購買比特幣。

同業Coinbase勁蝕 Silvergate純利創新高

今年第二季虛擬貨幣龍頭比特幣累跌逾五成半，不少投資者損手，更拖累虛擬貨幣交易所Coinbase（美：COIN）勁蝕逾10億美元。同樣靠虛擬貨幣為生，Silvergate業績成極大對比。截至6月底止第二季純利創出新高，達3,591萬美元，按年大升71.6%，較第一季則上升45.4%；每股攤薄盈利1.13美元，增幅41.3%，遠勝市場綜合預測0.84美元。

淨利息收入7,450萬美元，大幅增加138.8%，較首季上升38%。虛擬貨幣存入量及分配至其他銀行的生息存款增加，帶動期內整體證券結餘，平均生息資產增加44億美元。平均生息資產的收益率1.99%，去年同期為1.17%。至於非利息收入下跌23.7%，至921.4萬美元，主因來自虛擬貨幣交易客戶的現金管理收費減少所致。

99.5%存款屬活期 利息支出低

即使近期虛擬貨幣市場猶如步入熊市，但Silvergate上客未見減速。截至6月底止，虛擬貨幣交易客戶1,585個，較去年同期增加361個；合共存款達133億美元，增加19.7%。客戶當中虛擬貨幣交易所佔102個，機構投資者及其他客戶分別1,017個及466個。就存款劃分，虛擬貨幣交易所佔81億美元，機構投資者及其他客戶分別32.9億及18.8億美元。

Silvergate季內總存款增加18.7%至135億美元，由於當中絕大部分是客戶用於投資虛擬貨幣市場，故此有99.5%是以活期方式存入。生息存款只佔6,470萬美元。換講話說，只需為總存款的0.5%支付利息，即使計及次級債，總利息支出僅104萬美元。

Silvergate在經營效率上持續提升，2019年上市時成本效率比率為55.9%，去年第二季下降至50.7%，今年首季進一步改善至46.7%，第二季再跌至38.3%，反映用於增加收入的成本不斷下降。

虛擬貨幣市場動盪，Silvergate今年以來已累跌近三成。由之前估值偏高，到目前市盈率回至約21倍，雖然較傳統銀行高，但其創新商業模式及虛擬貨幣市場的高增長潛力，繼續吸引投資者支持。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文︰虛擬貨幣銀行Silvergate在幣寒冬中成長】

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