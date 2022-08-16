【消費優惠】恒生信用卡Pizza Hut 優惠低至61折 7CAFÉ+尖沙咀店 $3飲品優惠券

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 恒生信用卡：Pizza Hut 優惠低至61折

即日起至9月18日，憑恒生信用卡於Pizza Hut專享4人餐61折及66折優惠。

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2. 7CAFÉ+尖沙咀店：3元飲品優惠券

即日起至8月23日，7CAFÉ+分店開到去尖沙咀啦，今次為大家帶來本店限定班蘭椰奶西米同咸青檸特飲系列，現憑電子優惠券買任何即調飲品，可享減3元優惠。

7CAFÉ+新分店地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場地下G21號舖

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3. 美心中菜：消費券平台獎賞 低至7折

即日起至9月16日，美心中菜推出了獨家消費券獎賞，優惠低至7折起。消費券平台獎賞：以八達通、微信支付、支付寶、PayMe from HSBC及BoC Pay結帳即享折扣優惠。

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撰文：hket小編

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

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