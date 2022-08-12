【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！（立即收看）

踏入暑假，迪士尼自然成為熱門節目，不想「捱貴飛」要怎樣選擇？今集《理財要貼地》幫你比較迪士尼不同套票、年票、優惠，教你迪士尼點先最「抵玩」！

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**《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」。**

單日門票邊間買最抵？

迪士尼特定日子單日門票的官方原價是699元，特定日子包括周五、六、公眾假期，而8月整個月份，亦屬於特定日子。

搜羅各大平台訂特定日子單日門票的優惠價：KKDay賣660元，是3個平台中最貴，而Trip.com、Klook同樣賣639元，大約是原價的9折。

至於普通日子的單日門票，迪士尼官方原價是639元，三個平台的特惠價一樣是570元，同樣是原價的9折。

如果是周三入場，可以選Klook的限時搶購優惠，單人只需500元一張門票，而且愈多人同行愈便宜：二人同行940元，平均每人470元；三人同行1,371元，平均每人457元；四人同行1,760元，平均每人440元，低至原價68折，是單日門票中的「最貼地之選」。

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2日門票低至$389元一次

迪士尼遊樂設施多，如果嫌一日未玩夠又不夠「抵」，不如看看2日門票價錢。

在8月用正價買2日迪士尼門票，價錢是1,398元；Trip.com 2日門票的價錢是779元，Klook則是778元，平均一日價錢低於390元，接近是原價的半價。至於年票「奇妙處處通」銀卡，如果只入樂園玩2次，平均價會是639元與普通日子的價錢相同，沒有比原價更便宜。

所以只想去迪士尼2次的話，Klook就是成為2日門票的「最貼地之選」，以1元之差險勝贏了Trip.com。

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銀卡、金卡、白金卡大比拼

講到銀卡，又怎能不提金卡、白金卡？接下來就為大家比拼一下3款年票！

持銀卡可於全年大部分平日入場，成人價錢為1,278元；大部分平日及周末都可以入場的金卡，成人價錢就是2,228元；而全年通行的白金卡，成人價就是3,998元。

至於折扣優惠，3款年票的分別主要在於，樂園及酒店餐飲優惠以及全年酒店住宿優惠。

而另一個主要分別就是生日待遇，銀卡、金卡、白金卡會員，在生日當天都享有，不同的餐飲及購物優惠。不過白金卡會員就會有生日禮物及1磅生日蛋糕。

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隱藏著數話你知

持有任何一款「奇妙處處通」的會員，還有一項隱藏著數，只要出示會員卡，即可換領於東薈城名店倉，價值港幣100元購物禮券，買滿1,000元即減100元。

▲ 持有任何一款「奇妙處處通」的會員還有一項隱藏著數：只要出示會員卡，即可換領於東薈城名店倉價值港幣100元購物禮券，買滿1,000元即減100元。

迪士尼門票優惠五花八門，大家想入場「抵玩」又玩得「貼地」，購票時記得要因應自己喜好計清計楚！

記者：何美澄