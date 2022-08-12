通脹周期資產怎部署？專家分析兩類資產最多資金流入

環球踏入加息周期，鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍（Alan）認為聯邦基金利率會較貼近4厘。預期未來市場資金會選擇流入流動性較高的股票市場。另外，部分資金亦流入債市，但主權債回報率開始不吸引，未來可能會轉投價值低殘的可投資級別債。

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責任編輯：袁曉聰