通脹周期資產怎部署？專家分析兩類資產最多資金流入 個人增值 19:32 2022/08/12 分享： 分享： 環球踏入加息周期，鴻鵠資產管理行政總裁及首席投資總監陸庭龍（Alan）認為聯邦基金利率會較貼近4厘。預期未來市場資金會選擇流入流動性較高的股票市場。另外，部分資金亦流入債市，但主權債回報率開始不吸引，未來可能會轉投價值低殘的可投資級別債。 *亂世投資攻略 立即重溫《ET財智Talk》鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉* 責任編輯：袁曉聰 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : ET財智Talk 相關文章 【ET財智Talk】港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署 8月15日晚上8時見！ 今日 【ET財智Talk】港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署 8月15日晚上8時見！ 2022執倉策略跟進 港股 VS 美股怎分配？ 今日 2022執倉策略跟進 港股 VS 美股怎分配？ 通脹周期資產怎部署？專家分析兩類資產最多資金流入 今日 通脹周期資產怎部署？專家分析兩類資產最多資金流入 你可能感興趣 【ET財智Talk】港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署 8月15日晚上8時見！ 今日 18:20 【ET財智Talk】港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署 8月15日晚上8時見！ 2022執倉策略跟進 港股 VS 美股怎分配？ 今日 17:08 2022執倉策略跟進 港股 VS 美股怎分配？ 通脹周期資產怎部署？專家分析兩類資產最多資金流入 今日 19:32 通脹周期資產怎部署？專家分析兩類資產最多資金流入 最新專欄文章 更多 【ET財智Talk】港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署 8月15日晚上8時見！ 今日 【ET財智Talk】港股頹夠未？霸菱賴穎熙拆解大市去向＋板塊部署 8月15日晚上8時見！ 2022執倉策略跟進 港股 VS 美股怎分配？ 今日 2022執倉策略跟進 港股 VS 美股怎分配？ 【ET財智Talk】亂世投資攻略 鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉 立即收看！ 2022/08/08 【ET財智Talk】亂世投資攻略 鴻鵠資產陸庭龍教你從通脹到衰退點執倉 立即收看！ 彭博料美國明年加息至5厘 對本港樓市影響多大？ 2022/08/06 彭博料美國明年加息至5厘 對本港樓市影響多大？ 英國樓市分析 當地樓價會否再升？ 2022/08/06 英國樓市分析 當地樓價會否再升？ 經濟衰退 債券 宏觀分析 ETF 新興市場 美股 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 財富及資產管理