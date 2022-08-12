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【好去處】風大雨大可以去邊？5大藝術展打卡推介

精明消費 18:38 2022/08/12

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最近每日都風大雨大，好多戶外行程都受阻滯，不過無需擔心，我們可以發掘有趣的室内活動，推介5個值得打卡的藝術展，既可滿足出遊意願，亦可陶冶藝術氣息。

1. 大館 「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」

深入領略國際知名媒體藝術家皮皮樂迪．里思特（Pipilotti Rist；1962 年生於瑞士）塑造的奇妙幽默世界。她以聲色幻影構成的虛擬世界，把參觀者團團包圍，讓他們在令人著迷的裝置中隨意行走，伸展四肢。觀眾可以在喜悅興奮的氛圍中沉思冥想，開啟對身體和圖像的探索、發掘外在環境和內心世界的美妙景致。

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「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」展覽
日期：即日起至2022年11月27日
時間：10:00-20:00(周日至周四)；11:00 -21:00(周五至周六）;星期一閉館
地點：大館當代美術館

2.「Memeland」數碼互動遊樂園

娛樂媒體9GAG與銅鑼灣時代廣場舉辦全球首個「Memeland」數碼互動遊樂園，帶你突破地域界限，親身體驗元宇宙的魔力。活動設置巨型NFT牆，展出30多款「Memeland」NFT系列，以及一眾品牌的限量聯乘創作。現場更設有自拍照相館，讓你製作專屬MEME圖！

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「Memeland」數碼互動遊樂園
日期：即日起至2022年9月25日
時間：10:00至22:00
地點：香港銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖

3. K11 MUSEA Art Karnival 

K11 MUSEA Art Karnival載譽回歸，讓大家能近距離欣賞一系列殿堂級藝術品。今年活動會展出超過 20 件世界級藝術作品，全港首個幻覺蛋糕館「Cake Illusions」。「Cake Illusions」是由本地烘焙品牌 Dear Harley Bakery 的創辦人、幻覺蛋糕藝術大師 Alison Chan 親手打造，以一系列以假亂真的幻覺蛋糕，挑戰參觀者的視覺與認知。

    點擊圖片放大

K11 MUSEA Art Karnival 

日期: 即日起至2022年9月11日

地點: 香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 MUSEA
 

4. Orbstellar Metaspace （太空）

新媒體藝術團隊XCEPT創造的沉浸式宇宙藝術展覽 Orbstellar Metaspace在太古廣場展出，讓你盡情投入宇宙世界。展覽中，漫天3D星球觸手可及，更可以發揮創意，創造專屬自己的星體，並以NFT形式把它帶回地球，隨時隨地都能重溫星際之旅的美好時光。

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Orbstellar Metaspace 

日期： 2022年8月12日至10月9日
時間：11:00-21:00（星期一至五）；10:00-21:00(星期六、日及公眾假期）
地點：太古廣場L1層100A號舖  


5. Moleskine Create’N’Go期間限定店

全球首間MOLESKINE CREATE’N’GO期間限定店登陸海港城，店内除了有全系列品牌產品外，更有流體藝術工作坊及咖啡體驗，將品牌崇尚的創作理念表露無遺，透過流體畫作，為筆記簿披上獨一無二的新衣。

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Moleskine Create’N’Go期間限定店

日期︰2022年6月18日至9月4日

地址：尖沙咀海港城海運大廈三樓316號舖

 

 

責任編輯：梁政琪

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