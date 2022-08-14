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【消費優惠】飲可口可樂參加抽獎　贏迪士尼酒店住宿+門票+餐飲券

精明消費 15:00 2022/08/14

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可口可樂舉行「和、在、玩」活動，推出一系列限量版包裝及綫上音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」。於8月更與香港迪士尼樂園合作，只需掃瞄「香港迪士尼樂園」特別版包裝，就可參加「飲樂掃獎即開即中嘗一夏」大抽獎，有機會獲得樂園門票及酒店住宿。

可口可樂限量版「和、在、玩」系列早前已正式登陸香港太古可口可樂e-Shop、各大超級市場及便利店，而印上奇妙夢想城堡圖案的樂園特別版則於指定超級市場及便利店，以及香港迪士尼樂園有售。

由即日起至8月31日，只要購買可口可樂限量版「和、在、玩」系列及可口可樂公司旗下指定夏日推廣裝產品，並掃瞄有關產品的樽蓋底或拉環上QR碼，即可參加「飲樂掃獎即開即中嘗一夏」大抽獎，贏取奇妙禮遇。大抽獎即scan即中獎，每人參加次數不限，即使未能得到限量大獎至四獎，一樣有機會獲得「和、在、玩」驚喜獎品——樂園戶外小食亭$10套餐優惠（每人最多可獲4張）。

由即日起至8月31日，只須掃瞄「香港迪士尼樂園」特別版可口可樂樽蓋底QR碼，即可登陸樂園版遊戲，專屬Avatar將戴上獨特的頭飾。

    點擊圖片放大

 

作者：副刊組

責任編輯：劉妙賢

【原文：飲可口可樂抽獎 贏迪士尼酒店住宿+門票+餐飲券（收費文章）】

 

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

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欄名 : 消費錦囊

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