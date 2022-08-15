  • 30°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】7-Eleven限定優惠Dreyer's 脆皮雪糕批$108/8件　雀巢脫脂乳酪飲品$26/4件

精明消費 10:30 2022/08/15

分享：

分享：

由即日起至8月16日，7-Eleven推出多款產品著數優惠，包括：

  • Dreyer's 脆皮雪糕批 / 雪糕杯 / 脆筒（各款）：$108／8件
  • 雀巢脫脂乳酪飲品/ 低脂乳酪杯140克（各款）：$26／4件
  • 元氣森林氣泡水480毫升（各款）：$8／支
  • 樂事大波浪脆辣雞翼味/辛辣味薯片65克：$16／2件

 

    點擊圖片放大
    +2

 

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭　消費滿$150即送一張$15現金券
今日
【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭　消費滿$150即送一張$15現金券
【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡
2022/08/14
【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡
【消費優惠】飲可口可樂參加抽獎　贏迪士尼酒店住宿+門票+餐飲券
2022/08/14
【消費優惠】飲可口可樂參加抽獎　贏迪士尼酒店住宿+門票+餐飲券
【好去處】Verm City攀石之旅推憤怒鳥限定主題　優惠價$250玩90分鐘
2022/08/14
【好去處】Verm City攀石之旅推憤怒鳥限定主題　優惠價$250玩90分鐘
【好去處】帝苑酒店Sabatini推黑松露盛宴　配搭和牛鴨肝一客$798
2022/08/13
【好去處】帝苑酒店Sabatini推黑松露盛宴　配搭和牛鴨肝一客$798
雀巢 7－Eleven 雪糕 乳酪 著數優惠

下一篇文章

【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭　消費滿$150即送一張$15現金券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】帝苑酒店Sabatini推黑松露盛宴　配搭和牛鴨肝一客$798
【好去處】帝苑酒店Sabatini推黑松露盛宴　配搭和牛鴨肝一客$798
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡
【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡
【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭　消費滿$150即送一張$15現金券
【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭　消費滿$150即送一張$15現金券
【消費優惠】飲可口可樂參加抽獎　贏迪士尼酒店住宿+門票+餐飲券
【消費優惠】飲可口可樂參加抽獎　贏迪士尼酒店住宿+門票+餐飲券
今日優惠精選 - 【消費優惠】一粥麵中秋盆菜早鳥優惠6位只需$699　大家樂網購功夫海南雞2人餐$129
【消費優惠】一粥麵中秋盆菜早鳥優惠6位只需$699　大家樂網購功夫海南雞2人餐$129
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款