【消費優惠】7-Eleven限定優惠Dreyer's 脆皮雪糕批$108/8件 雀巢脫脂乳酪飲品$26/4件 精明消費 10:30 2022/08/15 分享： 分享： 由即日起至8月16日，7-Eleven推出多款產品著數優惠，包括： Dreyer's 脆皮雪糕批 / 雪糕杯 / 脆筒（各款）：$108／8件 雀巢脫脂乳酪飲品/ 低脂乳酪杯140克（各款）：$26／4件 元氣森林氣泡水480毫升（各款）：$8／支 樂事大波浪脆辣雞翼味/辛辣味薯片65克：$16／2件 ▼點擊圖片放大 +2 【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！ 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭 消費滿$150即送一張$15現金券 今日 【消費優惠】AEON STYLE旺角店1周年祭 消費滿$150即送一張$15現金券 【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡 2022/08/14 【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡 【消費優惠】飲可口可樂參加抽獎 贏迪士尼酒店住宿+門票+餐飲券 2022/08/14 【消費優惠】飲可口可樂參加抽獎 贏迪士尼酒店住宿+門票+餐飲券 【好去處】Verm City攀石之旅推憤怒鳥限定主題 優惠價$250玩90分鐘 2022/08/14 【好去處】Verm City攀石之旅推憤怒鳥限定主題 優惠價$250玩90分鐘 【好去處】帝苑酒店Sabatini推黑松露盛宴 配搭和牛鴨肝一客$798 2022/08/13 【好去處】帝苑酒店Sabatini推黑松露盛宴 配搭和牛鴨肝一客$798 雀巢 7－Eleven 雪糕 乳酪 著數優惠