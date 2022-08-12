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【旅遊信心】隔離政策放寬提升外遊意欲？　近4成港人指仍會繼續在港Staycation

個人增值 17:39 2022/08/12

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香港日前宣布放寬入境隔離檢疫措施，從7天酒店隔離改成「3+4」。不過，旅遊網站Booking.com的調查顯示，仍有很多港人指，如果是今年不會出遊，可能會繼續Staycation，明年有去旅行意欲的人，佔比才升至71%，但與此同時，中國地區有89%受訪者表明想去旅遊，比例是亞太區最多，逾4成人想去日本及韓國。

■亞太地區旅遊信心排名■

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與其他亞太地區比較，香港人並不是太願意再去旅行或者歡迎遊客來港。然而，在71%的受訪港人指他們可能會在明年去旅行，最多人指會去台灣及新加坡，佔比分別為60%及57%。

香港日前宣布縮短入境隔離檢疫措施，。雖然出國旅行限制減少，但很多香港居民指今年仍可能會繼續Staycation。即使之後可以到國外旅行，但有近半（47%）受訪者指他們仍會預訂本地酒店Staycation。

內地受訪者去旅行意欲最高
至於中國的受訪者就有近90%表示他們計劃明年去旅行，比例是所有地區之中最高。62%的人表示他們計劃在中國內地解除隔離政策後便「立即」出國旅行，43%的人表明想去日本及韓國；28%人想去東南亞。在接受調查的受訪者，中國受訪者最不關心旅遊成本問題（20%），但最關心今年計劃旅行所涉及的行政問題（46%）。

調查在今年4月19日至5月17日進行，共訪問約11,000人。

 

責任編輯：鄭樂怡

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