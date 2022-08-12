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新世紀戰士 Ferrari 296 GTB　830匹混能超跑

博客 18:16 2022/08/12

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沒想過法拉利296 GTB的實際行車表現，竟然可以出色得如此離譜！全新的引擎，全新的動力組合，全新的車身綫條設計，成功結合成一部又快又舒適又好玩的新世代超級跑車。296 GTB的名字由來，大概很多人都清楚。29，即是2.9公升排氣量；6，代表使用6汽缸；而GTB，則是Gran Turismo Berlinetta的縮寫。

Ferrari 296 GTB的2.9公升6汽缸雙渦輪增壓引擎，爆發力極為驚人。（道仁攝）

車身上多個入風口，各自引入空氣來冷卻電池、引擎、制動器等不同位置。（道仁攝）

零油耗行車

這副編號F163的V6引擎，汽缸V形夾角呈120度，在生產型汽車歷史上，暫時只有它和麥拿侖Artura的M630引擎起用這設計，其特點在於重心低和輕巧，又可進一步強化引擎曲軸結構，令轉速極限推至8,500rpm水平。

除了傳統內燃機引擎外，296 GTB還備有一組7.45kWh容量電池和後軸電力摩打，整個混合動力系統的綜合最大馬力為830cv，以插電方式為電池回充電量後，能提供25公里最大航程，極速更達到135km/h。事實上，很多住在港島區的車主，每天上班和下班時的單程行車距離也未必有25公里，要以296 GTB達致零油耗的日常駕駛方式，是絕對可行的事。

全新設計的2.9公升V6雙渦輪增壓引擎，表現令人喜出望外。（道仁攝）

296 GTB是一部具備外置充電能力的跑車，純電力最大行車距離為25公里。（道仁攝）

車尾底部的空氣擴散器，為車輛提供穩定的高速行車效果。（道仁攝）

全新法拉利特色

當然，296 GTB最叫大家興奮的，始終在於其速度表現。從靜止起步，全力踏下油門，除了引擎力量外，駕駛者還可感受到電力摩打會在加速期間介入，協助推動車輛，令車內乘客有着極強烈的推背感覺。

車身設計豪華而實際，所有重要掣鈕都觸手可及。（道仁攝）

改用電子錶板後，能顯示出來的行車資料更加仔細和清晰。（道仁攝）

原以為，起用V6設計的296 GTB，引擎聲浪會及不上之前F8 Tributo的V8動力，但這種想法完全錯誤。F163的呼吸聲，既有着V12引擎的沉實，又有着V6引擎的高轉亢奮，再加上渦輪增壓器的「放氣嘩佬」聲，以及轉檔時排氣喉發出的「回壓聲」，可以肯定，以往從未試過有一部量產型法拉利，行車時的聲響會如此具有層次感。

跟現行所有法拉利新車一樣，296 GTB乘客位一方也可以裝上資料顯示屏幕。（道仁攝）

在新世代的汽車中，傳統波棍已變成了消失的裝備。（道仁攝）

同時，在「電子差速器」（E-Diff）和「6路底盤動態感測器」（6w-CDS）等系統幫助下，296 GTB的操控穩定而自然，駕駛者不必刻意提高引擎轉數去搾取扭力，車輛一樣可以於彎路呼嘯而過。在石澳道上，一些正常應該用2檔或3檔拐過的彎角，296 GTB可以改用3檔或4檔。無論在香港抑或外國，之前有不少法拉利車迷和車主都曾經擔心改用V6引擎後的法拉利，會失掉了昔日的味道，事實證明，一切擔心都是多餘的。

車身上多個入風口，各自引入空氣來冷卻電池、引擎、制動器等不同位置。（道仁攝）

296 GTB的「brake-by-wire」電子制動系統，煞車感覺跟傳統油壓系統並無兩樣。（道仁攝）

規格表
車價：$4,692,541起
車型：雙門兩座位超級跑車
引擎：2.992公升V6汽缸配雙渦輪增壓器
引擎最大馬力：663cv/8,000rpm
引擎峰值扭力：75.46kgm/6,250rpm
電力摩打最大馬力：167cv
電力摩打峰值扭力：32.12kgm
綜合最大馬力：830cv
電池容量：7.45kWh
純電力最大航程：25 公里
驅動形式：中置引擎，後輪驅動，8前速雙離合器自排
車身長X闊X高：4,565 X 1,958 X 1,187mm
前/後輪軸距：2,600mm
車輛淨重：1,470kg
輪胎：前~245/35ZR20／後~305/35ZR20
0-100km/h加速：2.9 秒
0-200km/h加速：7.3 秒
純電力極速：135km/h
極速：超過 330km/h
查詢：Blackbird Concessionaires（2376 8080）

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撰文 : 道仁

欄名 : 型男玩物誌

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