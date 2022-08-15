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【消費優惠】一粥麵中秋盆菜早鳥優惠6位只需$699　大家樂網購功夫海南雞2人餐$129

精明消費 07:30 2022/08/15

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 一粥麵：中秋節盆菜早鳥優惠$699/6

一粥麵推出中秋節盆菜早鳥優惠，6位用只需要$699（原價 $988)，用手機訂購更會送6罐可樂，一粥麵盆菜內包括貴妃雞（半隻）、十頭鮑魚以及北海道宗谷瑤柱。早鳥優惠時段為即日至2022年8月29日。

    點擊圖片放大

 

2. 大家樂：網購功夫海南雞2人套餐$129

只要按此到大家樂網站，便可以用優惠價$129品嘗功夫海南雞二人餐，包括去骨海南雞、椰香雞湯飯滋潤靚湯，以及中國茶。

    點擊圖片放大

3. Pizza-BOX：網上訂購滿$250送香焗雞上髀2件

由即日起至8月18日，於Pizza-BOX網上訂購外送服務或外賣自取滿$250，及於優惠卡輸入優惠碼「ck0812」，即送香焗雞上髀2件及蜜糖芥茉醬及他他醬各一杯。預訂網址：按此

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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