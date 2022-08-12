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【綠色保險】中銀香港與中銀人壽推綠色網上儲蓄保險　3年期美元保單年度化保證回報率高達3%

保險 12:28 2022/08/12

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中銀香港 （02388） 與中銀人壽宣布推出「中銀人壽綠色網上儲蓄保險計劃」，此為香港市場上首個由獨立第三方專業認證機構進行認證之綠色保險計劃，3年期滿時美元保單年度化保證回報率高達3%。此計劃由中銀香港獨家銷售，客戶由即日起可透過中銀香港手機銀行投保，如一筆過繳付保費，保費可低至3,000元人民幣或375美元。

「中銀人壽綠色網上儲蓄保險計劃」由即日起限期限額發售，美元保單期滿時年度化保證回報率高達3%，投保人亦享有人壽保障及額外意外身故賠償。由即日起至10月31日，成功投保可獲贈有機無土種植新體驗套裝一份。

此計劃由安永會計師事務所按《中銀集團人壽保險有限公司綠色保險框架》（「綠色 保險框架」）對綠色保險產品系列進行發行前認證，清晰披露綠色投資策略，所募集之保費將投放於不同的投資項目，並採取正面篩選等策略主動選取合適的環境、社會及管治（ESG）投資機會如可持續發展類基金等，而超過半數的保費將投資於符合國際資本市場頒佈的《綠色債券原則》要求的綠色債券或其他可持續發展類債券及綠色金融工具。

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 保險百科

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