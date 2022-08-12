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小米手機│小米Mix Fold2摺屏機能否逆轉勝　還看雷軍本事

博客 11:41 2022/08/12

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智能手機市場一直被指欠缺突破，雖然蘋果（AAPL.US）iPhone每年的旗艦都熱賣，但新功能卻少之又少，只是在鏡頭升級、屏幕大小及處理器快慢作升級，對一般用戶是「無感」的。因此市場焦點很容易便落在近年崛起的摺疊屏幕手機身上，這個星期除了三星Galaxy Fold4/Flip4外，另一部引來玩家目光的便是小米 （01810） 兩年以來首部摺屏手機Mix Fold 2。

摺屏手機市佔率仍偏低

雖然不少人會留意摺屏手機，而銷量似乎亦不斷上升中，但佔整體智能手機市場份額仍然偏低。三星電子最新今年目標是全球賣出1,000萬部摺屏手機，到2025年摺屏手機佔高端手機收入一半。從全球市場來看，今年首季摺屏手機出貨量按年急升5倍多至222萬部，當中Galaxy Flip3 佔51%，Galaxy Fold3佔23%。 似乎揭蓋式摺屏手機較書本型打開屏幕的摺屏手機更受歡迎。

三星摺屏機攻iPhone不果有何啟示

雖然三星控制了逾七成的摺屏手機市場，但明顯地以量計算根本不入流。三星以摺屏機去打蘋果iPhone的策略很明顯是失敗了。自兩年前取消了Note系列改以摺屏市對戰iPhone，iPhone愈賣愈多，這反映了什麼麼呢？

今年即將推出的iPhone 14相信是近代iPhone最大改變的一代，除了pro版會取消流海變成問號型外，平價版也會出大屏機，反映蘋果看中了一批想要巨屏卻未能購買pro max的用家。加上今代開始搭配高畫素鏡頭，相信會再吸引不少人會心思思換機升級。

但可惜的是，三星今年摺屏機王卻竟然與上代沒太大的分別，只是較上代輕了點，鏡頭勁了，僅此而已。當然細屏的Flip4應該還有一定的支持者，畢竟細機易入手，但貴價的Fold4外型及功能均與上代差無幾，難以說服Fold3用戶升級。薑餅人估計今代為過度產品，下一代手機或有大變身。

小米推Mix Fold 2反映不認輸

相反，小米推出了兩年來的新摺屏手機Mix Fold 2，反映小米不認輸的決心。今代摺屏手機打開時僅薄5.4mm，參考 USB-C 厚度為 3.74mm ，這厚度幾乎已是目前手機的極限了。加上淨重262克，較Fold4還要輕。機身外及打開後的屏幕分別為6.56吋及8.02吋，都比Fold3來得理想。

另外，小米又為Mix Fold2建立新的作業系統，讓手機可以同步運作多達4個應用程式，也是一大賣點。接通各站的地鐵搭客回新機搭載高通驍龍 8+ Gen 1 旗艦處理器、50MP 徠卡相機、支援 67W 快充，轉軸更採用小米自研微水滴形態轉軸技術。雖然未見過實物，但希望小米新摺屏機能夠進一步解決摺屏機的短處，便是無可避免的摺痕。

整體而言，三星摺屏機已發展相對成熟，但第四代產品卻沒有帶來震撼式改變或提升，或會令人留住筆直至下一代，或蟬過別枝試用其他品牌的摺屏機。小米能做到超薄摺屏機反映其技術工藝，但其首代摺屏機口碑欠佳，能否靠今代逆轉勝，就要看雷軍的實力了。

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欄名 : 電玩透視

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