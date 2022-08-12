巨石The Rock爆肌夥拍Under Armour　谷大隻佬專用Project Rock系列

在荷里活以動作為主打的男星通常都是最高薪酬之列，90年代是阿諾舒華辛力加和史泰龍的天下，到了今天兩人早已退下火線，其地位也給「The Rock」Dwayne Johnson取代。

▲ The Rock貴為當今荷里活數一數二最高片酬的男星，首次與運動品牌合作，與被喻為「大隻佬」拍家服裝品牌Under Amour合作，可說是非常匹配。（Show Your Work無袖連帽上衣$399/圖片品牌提供）

▲ The Rock貴為當今荷里活數一數二最高片酬的男星，首次與運動品牌合作，與被喻為「大隻佬」拍家服裝品牌Under Amour合作，可說是非常匹配。（Show Your Work無袖連帽上衣$399/圖片品牌提供）

就以2021年計算，他已榮升荷里活最高片酬男星第二位，片酬高達5,000萬美元，而即將由他主演來自DC Comics的《黑亞當》（Black Adam），就肯定為他的事業帶來另一次的高峰，而最近The Rock亦加入運動品牌行列，與Under Armour合作推出Project Rock系列。

▲ Rival Fleece Cap連帽上衣。（$649/圖片品牌提供）

▲ Project Rock Mesh紫色印花背心。（$399/圖片品牌提供）

▲ WW Disruption tee。（$329/圖片品牌提供）

▲ Rival Fleece短褲。（$549/圖片品牌提供）



一直以來，Under Armour的運動服裝都給予本地男士非常大的挑戰，原因是服裝非常貼身，體型稍遜的男士穿起品牌的服裝都會自曝其醜，但亦因為這樣，自問身型「fit到漏油」的男士，對品牌更是情有獨鍾，形成穿得上Under Armour的男女都是擁有百分百體態的運動健將。

所以，The Rock與品牌合作簡直是來得天衣無縫。新系列的設計靈感來自The Rock於健身時的歌單，以不同的深淺的紫色為調子。此外，服裝上亦印上Brahma Bull公牛頭骨紋身標誌，加上穿上後快乾的面料和設計上刻意讓穿者露出強壯手臂，這個Project Rock系列肯定是大隻佬的指定服裝。

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