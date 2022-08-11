【名人投資】由早年犯低級錯誤到擁百個Hermes 顧紀筠投資手袋有道

▲ Hermes的極品——Himalayan Birkin，相信今天許多人都想擁有。

如果男士鍾情法拉利、林寶堅尼，那麼女士不用說就是「包包」手袋。買了包包除了在姊妹面前炫耀一番外，如果保養得宜，二手市場有價有市。且聽聽顧紀筠由零知識到擁有百個Hermes（愛馬仕）包包的心得。

▲ 這個紅色的Mini Kelly是顧紀筠結婚15周年買的，4年前要15萬，現在拍賣價約75萬。（黃建輝攝）

Chanel、Louis Vuitton及Hermes，都是許多手袋黨鍾情的品牌，但近年顧紀筠只專注於Hermes的收藏，因為在二手市場，最有投資價值。「其實Hermes在這個『遊戲』中玩得很漂亮，愈炒愈罕有，愈細愈值錢，可能和年輕化有關。」

那她究竟總共有多少個Hermes袋？她說差不多100個。花了多少錢？「無必要統計，因為還未完，而且怕會覺得自己很傻。」要像顧紀筠投資有道，就要避免像她犯早年的低級錯誤。

▲ 這個奶白色帆布及Swift小牛皮Kelly Mini Cargo袋，由十一、二萬炒至接近40萬，聽說天王也想買來慰妻。（黃建輝攝）

那些年的低級錯誤

顧紀筠的第一個Hermes手袋，如果告訴你，當年她不想買，你一定會露出一副驚嚇的樣子。話說約20年前，自問孤寒的顧紀筠，一向不會花錢在衣服、手袋、做facial這些貪靚的事情上，只會將錢儲起來。有一次想買份禮物送給朋友，走入Hermes店舖，見到一個皮革較少帆布較多的Kelly手袋，但要5萬多元，於是打算放棄。「那時候店員的眼神好像覺得我白痴，她用的語氣幾乎是懇求我買：『你買了一定不會後悔。』」結果她還是買了，當然今天不會後悔啦！「後來我才知道，基本上不會走入Hermes店內就可以買到手袋，現在更是只for display，那次是刻意擺出來吸引人客買，好難得。」

她還順勢問售貨員是否可以訂一個袋。售貨員與經理商量後，答應讓顧紀筠可以訂一個。「我問有沒有一些特別的顏色，如紅或綠，說無，只是拿了3塊皮出來，有黑及啡等，我都不喜歡，結果無訂到手袋。自己那時候完全不知道，要消費好多好多錢，才給你quota訂一個手袋，而且每年只能訂一個。回想起來自己都幾傻，給了我quota也不訂。」

▲ 這是顧紀筠當年買的第一個Hermes Kelly袋，皮革較少帆布較多，承惠5萬多元。（黃建輝攝）

第二個Hermes手袋，是因為顧紀筠做節目訪問了Hermes的總經理。訪問完，打蛇隨棍上問他手袋是否很難買、很難訂啊？結果獲得機會，可以買一個手袋。店員給了她一個 Kelly 35，黑色綑紫邊，而且還是鱷魚皮。「我那時候覺得35 size好大，好loud，不太喜歡，拿了又不會用；但店員說，你要啦，不要就無啦！」結果她買了回來，但之後拿了去二手店更換一個黑色Hermes袋，後來才知道，原先買回來的是特別版，以貴換平，相信售貨員一定在訕笑。

從拍賣會購買心頭好

今天經過多年的投資，顧紀筠已很清楚自己要甚麼大小的袋、款式、物料。「有些皮分啞色或者亮面，或者容易花、太硬，其實都可以好講究。」

像這Hermes的極品——Himalayan Birkin，十多年前，以顧紀筠在Hermes的消費，是買不到這「極品」的。但因為她有位朋友是Hermes的「超級客人」，可以幫忙拿到，於是她可以只用20多萬元便買到今天已升至二、三百萬元的Himalayan Birkin，是逾10倍的回報。

▲ 當年顧紀筠購入Himalayan Birkin時，愛犬「大班」也剛好入住顧家，而那時候一身黑擝擝的牠，被顧紀筠放入袋中拍了張相片放上社交平台。但朋友都擔心，如果小狗一旦在這「極品」中小 便，那這袋便報銷了。（黃建輝攝）

有段時間顧紀筠比較瘋狂，又想要這個顏色、那種物料，於是會在拍賣會買心頭好。「我會在家拿著catalogue，邊看即場拍賣。這個97年版，用3個顏色拼合的Kelly，只需20多萬元，如果要買一個全新的鱷魚皮手袋，起碼要三、四十萬元，所以這個價錢很抵。」

▲ 97年版、用3個顏色拼合的Kelly，顧紀筠拍賣買回來時只需20多萬元，如果要買一個全新的鱷魚皮手袋，起碼要三、四十萬元。（黃建輝攝）

有時出外旅行，去外國的Hermes專門店，如果未與品牌建立關係，也可以嘗試是否買到心頭好。「如果有袋給你買，幾大都要買，雖然未必會用。」當然像顧紀筠這已擁有豐厚收藏的，心態又會有所不同。「現在普通單色的款色已少買，只會買一些特別的顏色及物料。」

看著這些身外物，雖然顧紀筠明白到人走了是帶不走，「但看著其升值，就覺得自己很有眼光，有一種快感。」