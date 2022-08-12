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集結海陸空3大元素　G-SHOCK推全新MR-G和G-UNIVERSE

博客 11:51 2022/08/12

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CASIO動作頻頻，繼早前旗下MR-G系列推出超貴氣青墨（あおず み）新成員，近日又再宣布推出全新特別版──UNIVERSE經典型號手錶DW-5600GU-7，集結過往以海、陸、空3大元素的Master of G系列， 將其18個標誌性角色完全融入，設計出這黑白全新特別版手錶。

大會請來兩位 Beatboxers，有「香港 Beatbox 之父」稱號的Fat King（右）和Adan Pang（左、 彭栢然）一起即席獻技。（圖片品牌提供）

在所有G-SHOCK手錶系列中， Master of G系列一直挑戰強韌極限，而全新特別版手錶DW5600GU-7以Master of G系列18個經典角色為主題，錶面和錶帶均採用如迷彩圖案般的設計，集結多個曾經刻在Master of G系列手錶錶殼背面的標誌性角色。

徵召 18 個經典角色

其中包括甚受錶迷愛戴和追捧的FROGMAN系列標誌性青蛙、MUDMAN系列的鼴鼠，以及RANGEMAN系列的野貓，更以迷彩設計跟錶迷大玩估圖案遊戲呢！ 其中首個角色被鐫刻的，是於1993年8月推出的第一款FROGMAN「DW-6300」， 官方在其錶殼背面刻上帶點玩味設計的「潛水青蛙」，突顯手錶的潛水耐用規格。

G-UNIVERSE DW-5600GU-7 集 18 個 G-SHOCK 角色於錶面和錶帶上，G-SHOCK 迷應能一眼認出。（$1,180 / Jebsen／圖片品牌提供）

其後慢慢以不同動物圖案，來帶出不同功能的G-SHOCK： 如把MUDMAN鼴鼠在地下自由移動的能力，帶出手錶的耐用程度；又或2013年推出的 RANGEMAN系列，以野貓在叢林中自由穿梭的與生俱來的能力，來表達被賦予三大傳感器、測量海拔和氣壓/溫度與方位等資訊的GW-9400手錶。

包裝盒上也徵召18 個G-SHOCK 標誌性角色人物登場。（圖片品牌提供）

今次為隆重其事，品牌較早前與本地藝術家兼時裝設計師Zoie Lam@Zlism首度合作， 為「G-UNIVERSE期間限定展」設計及繪畫富街頭風的作品，以插畫點綴布景，既富女生跳脫感，亦充滿街頭藝術特色，展示一系列G-SHOCK女生作品，讓手錶帶來G-SHOCK多變的風格。

請來本地藝術家兼時裝設計師 Zoie Lam@Zlism 為 「G-UNIVERSE 期間限定展」設計及繪畫富街頭風的作品。（圖片品牌提供）

全新超貴氣

MR-G繼年初推出的黑色MRG-B5000B-1 和銀色MRG-B5000D-1，G-SHOCK又再添加新成員——MRG-B5000BA-1，設計靈感以日本傳統水墨顏色「青墨（あおずみ）」為主題，依舊錶殼以黑色為主調，但獨特之處是為黑魂注入藍調「青墨」（あおずみ）點綴。

特設專區讓 G-SHOCK 迷感受 MRG-B5000 的專屬世界。（圖片品牌提供）

青色在日本是指藍色，是日本傳統用於書法和繪畫的用色，故在新錶可見到藍色離子鍍（IP） 應用於多組件錶圈和錶帶，突出錶殼和錶帶的黑色類鑽碳（DLC）塗層，而錶面則採用黑色負顯LCD和經藍色氣相沉積處理的藍寶石水晶錶面。

MRG-B5000BA-1 錶面採用黑 色負顯 LCD 及藍寶石水晶錶面。（$35,980 / 東方錶行／圖片品牌提供）

官方表明，MRG-B5000BA-1嚴選日本研發的創新質料，其頂部錶圈由COBARION（一種超堅硬及亮澤的鈷鉻合金）製成，是達至精緻鏡面飾面的理想物料。硬度約為純鈦的4倍，與白金相比更光澤明亮。錶帶由DAT55G鈦合金製成，硬度約為純鈦的3倍呢！

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撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

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