集結海陸空3大元素　G-SHOCK推全新MR-G和G-UNIVERSE

CASIO動作頻頻,繼早前旗下MR-G系列推出超貴氣青墨(あおず み)新成員,近日又再宣布推出全新特別版──UNIVERSE經典型號手錶DW-5600GU-7,集結過往以海、陸、空3大元素的Master of G系列, 將其18個標誌性角色完全融入,設計出這黑白全新特別版手錶。

▲ 大會請來兩位 Beatboxers,有「香港 Beatbox 之父」稱號的Fat King(右)和Adan Pang(左、 彭栢然)一起即席獻技。(圖片品牌提供)

在所有G-SHOCK手錶系列中, Master of G系列一直挑戰強韌極限,而全新特別版手錶DW5600GU-7以Master of G系列18個經典角色為主題,錶面和錶帶均採用如迷彩圖案般的設計,集結多個曾經刻在Master of G系列手錶錶殼背面的標誌性角色。

徵召 18 個經典角色

其中包括甚受錶迷愛戴和追捧的FROGMAN系列標誌性青蛙、MUDMAN系列的鼴鼠,以及RANGEMAN系列的野貓,更以迷彩設計跟錶迷大玩估圖案遊戲呢! 其中首個角色被鐫刻的,是於1993年8月推出的第一款FROGMAN「DW-6300」, 官方在其錶殼背面刻上帶點玩味設計的「潛水青蛙」,突顯手錶的潛水耐用規格。

▲ G-UNIVERSE DW-5600GU-7 集 18 個 G-SHOCK 角色於錶面和錶帶上,G-SHOCK 迷應能一眼認出。($1,180 / Jebsen/圖片品牌提供)

其後慢慢以不同動物圖案,來帶出不同功能的G-SHOCK: 如把MUDMAN鼴鼠在地下自由移動的能力,帶出手錶的耐用程度;又或2013年推出的 RANGEMAN系列,以野貓在叢林中自由穿梭的與生俱來的能力,來表達被賦予三大傳感器、測量海拔和氣壓/溫度與方位等資訊的GW-9400手錶。

▲ 包裝盒上也徵召18 個G-SHOCK 標誌性角色人物登場。(圖片品牌提供)

今次為隆重其事,品牌較早前與本地藝術家兼時裝設計師Zoie Lam@Zlism首度合作, 為「G-UNIVERSE期間限定展」設計及繪畫富街頭風的作品,以插畫點綴布景,既富女生跳脫感,亦充滿街頭藝術特色,展示一系列G-SHOCK女生作品,讓手錶帶來G-SHOCK多變的風格。

▲ 請來本地藝術家兼時裝設計師 Zoie Lam@Zlism 為 「G-UNIVERSE 期間限定展」設計及繪畫富街頭風的作品。(圖片品牌提供)

全新超貴氣

MR-G繼年初推出的黑色MRG-B5000B-1 和銀色MRG-B5000D-1,G-SHOCK又再添加新成員——MRG-B5000BA-1,設計靈感以日本傳統水墨顏色「青墨(あおずみ)」為主題,依舊錶殼以黑色為主調,但獨特之處是為黑魂注入藍調「青墨」(あおずみ)點綴。

▲ 特設專區讓 G-SHOCK 迷感受 MRG-B5000 的專屬世界。(圖片品牌提供)

青色在日本是指藍色,是日本傳統用於書法和繪畫的用色,故在新錶可見到藍色離子鍍(IP) 應用於多組件錶圈和錶帶,突出錶殼和錶帶的黑色類鑽碳(DLC)塗層,而錶面則採用黑色負顯LCD和經藍色氣相沉積處理的藍寶石水晶錶面。

▲ MRG-B5000BA-1 錶面採用黑 色負顯 LCD 及藍寶石水晶錶面。($35,980 / 東方錶行/圖片品牌提供)

官方表明,MRG-B5000BA-1嚴選日本研發的創新質料,其頂部錶圈由COBARION(一種超堅硬及亮澤的鈷鉻合金)製成,是達至精緻鏡面飾面的理想物料。硬度約為純鈦的4倍,與白金相比更光澤明亮。錶帶由DAT55G鈦合金製成,硬度約為純鈦的3倍呢!