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【好去處】中環街市全新一站式餐廳Chef's Cuts　仿效歐洲市場融合購物與餐飲

個人增值 13:00 2022/08/13

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中環街市上年才開的超市--Chef's Market，提供多款環球優質食材及產品，很快成為人氣超市。最近亦為客人帶來嶄新的餐飲體驗，特別於超市內加設全新餐廳Chef's Cuts，以坊間罕見的牛脂熟成黑安格斯肉眼扒及多款時令海鮮為主打，價錢親民，超值必試。

這裏的設計意念正正是仿效歐洲的市場結合餐廳概念，讓客人既可逛街市買餸，亦可悠閒地歎餐飲，一舉兩得。餐廳由Cafe Deco的行政總廚Angelo McDonnell主理，來自愛爾蘭的他，擅長各式西菜烹調，經驗豐富。

先介紹主打的牛脂熟成黑安格斯肉眼扒配薯條及香草牛油（$488），挑選自美國愛荷華州自家農場牧養的黑毛安格斯牛扒，除了肉質上乘，脂肪分布及味道均出色。將其預先經過12天的乾式熟成後，令到經屠宰後繃緊的肉質產生內部變化，將內裏的酵素及微生物同時分解肌肉纖維，再將多餘的脂肪切走。

隨後將肉眼扒浸入牛脂肪油內，形成一層牛脂肪後，置於風乾櫃內再進行牛脂熟成12天的時間，再讓肉眼扒吸盡天然油香及油份，令到其肉質更嫩滑，將肉味提升至另一層次，變得更豐富濃郁。如此花工夫和時間的菜式，卻性價比如此高，嗜牛者不可錯過。

可持續發展海鮮

至於海鮮方面，取材的原產地均來自世界各地，而且大部分均為可持續發展海鮮，例如美國及加拿大的龍蝦、挪威三文魚、太平洋島國的吞拿魚、格陵蘭的比目魚、太平洋的鮮蝦及蜆隻、法國的魚子醬、日本海膽、西班牙青口及八爪魚等。

由於餐廳在中環，不少上班族愛Grab & Go回公司享受，這裏也提供各式三文治、軟包或漢堡等，當中的這款集合了龍蝦和虎蝦的龍蝦、海蝦法式牛油軟包（$178），能吃到虎蝦的彈牙及龍蝦的鮮甜，以水烚煮過後，再配上檸檬、白酒及刁草調味，配與鬆軟無比的牛油軟包同吃，滋味無窮。

Chef's Cuts

地址：中環皇后大道中93號中環街市地下G01-03號舖
電話：9574 4254
營業時間：上午11時至晚上10（最後點餐時間晚上9時30分）

    點擊圖片放大
  •  

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

【原文：中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts（收費文章）】

 

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