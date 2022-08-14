【好去處】東京書店旅館 型格登場 以書香伴睡

去日本，不少人愛到書店行個圈，雖然不諳日語，但日文書題材之廣闊、雜誌封面之精美，往往讓人愛不釋手。東京近幾年興起糅合書店主題的旅館，如著名蔦屋書店團隊操刀選書的閱讀飯店、書店街「神保町」新開幕的書本配對BOOK HOTEL，乃至以漫畫書作為裝置藝術的膠囊酒店等，以書香伴睡，隨心翻閱也是一種享受。

---------------------------------

1. BOOK AND BED旅館 書架後的膠囊床室

書店的確是城市不可或缺的人文風景，如何將旅宿、閱讀與城市探索結合，東京這方面就作了一次很漂亮的示範。如這膠囊酒店BOOK AND BED，以「可住宿的書店」為概念，在大阪、福岡等地都有分號。東京新宿區這間，藏書約2,400本，其獨樹一格的空間設計感，以及小說、雜誌、旅遊書等琳琅滿目的選書品味，已擄獲一眾書蟲以至網紅的喜愛。

旅館的亮眼點，是中庭空間有無數漫畫篇章「漂浮」着，書則藏身於層層的木台階上，讓人休閒閱讀。房間部分，這裏提供上下鋪的單人隔間、雙人隔間，空間也很寬敞，以及擁有獨立房間的個室等多種房型，外牆就是書架，拿書看極為方便。

BOOK AND BED除了是一間膠囊旅館，同時也是cafe，即使非住客也可入館悠閒看書歎小食，1小時才700日圓/ 41港元，在新宿shopping太累，推介在此休息兼吸收知識養份。

BOOK AND BED TOKYO SHINJUKU

地址：東京都新宿區歌舞伎町1-27-5歌舞伎町APM大樓8F

電話：03-6233-9511

房價：單人隔間房連早餐5,200日圓/ 305港元起

網址：bookandbedtokyo.com/ja/shinjuku/

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

---------------------------------

2. BOOK HOTEL 神保町 設書本配對服務

神保町以舊書聞名，是不少旅人來東京旅遊時的必訪書香聖地，去年12月在神保町誕生的「BOOK HOTEL神保町」，可說是為了愛書人而打造的住宿設施。

「BOOK HOTEL神保町」以活化神保町區域為創建理念，獲得日本知名大型出版社「小學館」的認同與斥資協助。目前館內約有2,000本藏書，書籍分別擺放於設有選書主題的各個樓層，譬如2樓的選書主題是「遙想青春的那時候」、3樓是「今天有想哭的感覺」、9樓是「徹夜來推理吧！」等等，意念一絕，旅館也儼如一座圖書館讓人沉醉於書海之中。

旅館也提供選書諮詢服務與付費式的「書本配對（Book Pairing）」，今年5月才開始的第一波書本配對服務，採用書籍與咖啡的組合，無論是深焙濃咖啡搭配長篇推理小說，或是水果風味的咖啡搭配戀愛小說，皆是工作人員精挑細選的配對之選。

這裏共設32個房間，共分成5種房型，所有房型面積皆以250呎為起跳，並根據擺設可分為有桌子、附有按摩椅的房間、或甚備有天文投影儀的，住客每次最多可借3本書入房，享受寧靜的閱讀時光。

BOOK HOTEL 神保町

地址：東京都千代田區神田神保町2-5-13

電話：03-6380-8228

房價：單人房8,000日圓/ 469港元起

網址：bookhoteljimbocho.com/

▼ 點擊圖片放大 +2

---------------------------------

3. 芝公園飯店 蔦屋書店團隊操刀選書

位於東京著名觀光景點增上寺與東京鐵塔附近的「芝公園飯店」，建於1948年，但為了升級住宿體驗，近年來多次作內部翻新，今年年初就以圖書館飯店的新定位為號召，成功帶來話題性。

當中最大的賣點，是找來「銀座蔦屋書店」團隊來操刀選書的工作，目前館內約有1,500本藏書，書籍類型以日本文化、建築、寫真與美術等主題居多。而飯店內新增旅客能邊享受飲品、邊閱讀的圖書休憩室（Library Lounge），翻閱由蔦屋書店推介的書單，享用免費紅茶或咖啡，飯店也安排禮賓接待員為旅客提供書籍推薦等服務，相當貼心。

芝公園飯店（SHIBA PARK HOTEL）

地址：東京都港區芝公園1-5-10

電話：03-3433-4141

房價：雙人房由9,750日圓/572港元起

網址：www.shibaparkhotel.com

▼ 點擊圖片放大 +2

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

作者：馮柏偉

責任編輯：張頌婷

【原文︰東京書香入眠 書店旅館 型格登場】（收費文章）

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經