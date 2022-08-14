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【好去處】Verm City攀石之旅推憤怒鳥限定主題　優惠價$250玩90分鐘

個人增值 10:00 2022/08/14

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大型攀石運動場品牌Verm City今個夏日與熱門卡通遊戲Angry Birds憤怒鳥聯乘，推出全新主題攀爬玩樂區域，將場內的Clip N Climb區域搖身一變打造成憤怒鳥世界。

Verm City團隊每隔數月會定期加入不同角色主題的攀石設施，是次憤怒鳥聯乘將停留至8月31日，各位攀石愛好者不但可以挑戰場內19個探險路綫，更有機會與憤怒鳥主角「紅鳥」（Red）開心合照！

憤怒鳥的大小粉絲現可以$250優惠價購買90分鐘的Verm City Clip N Climb單節門票，或以$600購買一年套票，享受攀爬樂趣。

品牌最近更突破傳統，將數碼產物NFT與實體運動連結，公開發售首個運動類NFT項目Vermily，一眾攀石愛好者更能透過這個NFT會籍，享用Verm City旗下多家陸續興建的運動會所、攀石場及健身室等，並可獲一系列精選健康餐飲及購物優惠！當中Verm City Kowloon將於明年秋季進駐九龍城區，園區分為攀石區和兒童主題冒險樂園，2024年則會帶來提供適合兒童玩樂的攀爬遊樂設施的Verm City Kids等。

網站：按此

    點擊圖片放大

作者、責任編輯：李越樺

【原文：Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題（收費文章）】

 

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

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