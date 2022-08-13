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藝發局藝術科技首個主題展 以感官編碼來一場視覺新體驗

個人增值 10:00 2022/08/13

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由香港藝術發展局主辦的「藝術．科技」展覽暨主題展「感官編碼」日前開幕，是次邀請12組本地藝術家及藝術團隊，創作了一系列包括互動藝術裝置、虛擬及聲音藝術等作品，將藝術科技帶入社區，讓市民大眾遊走於虛擬與真實之中，發掘非一般的藝術新體驗。

今年7月至10月期間，香港藝術發展局推出3個以「藝術．科技」作主題的展覽，運用創新科技結合實體與虛擬環境，將藝術、科技、社區連結在一起。此計劃共邀請3位策展人林欣傑、梁基爵及曲淵澈分別於香港3個地方舉辦3個不同主題的藝術科技展覽，讓藝術走入社區，展現無限可能。

藝術解碼遊戲

如要跟IT科技人去談藝術，筆者會以「encoding」來詮釋，因encoding是電腦語言中的摩斯電碼，它自有一套法則，當「編碼」與「解碼」頻道相似或一致，自然迎「碼」而解。

幸好藝術是一種「open source」（開放源碼），只要願花點時間了解，就能明白箇中樂趣。大概香港藝術發展局想帶出的，大眾要享受藝術，其實一點也不難呢！

正如頭炮是「感官編碼」主題展，策展人林欣傑邀請了7個不同範疇的藝術家及藝術單位參加，包括卡娜、趙朗天、Dimension Plus、馮穎琳和韓家俊、吳澤霖和樓佳、N A T P，以及董永康等，揉合藝術與科技的作品及裝置放於中環街市，為參觀者帶來全新的互動體驗，讓藝術走入社區來個簡易快速的暖場活動。

「感官編碼」策展人林欣傑分享他的策展理念：「現代人與科技的關係密不可分，現代藝術家亦不再單純視科技為創作工具。科技有如第二層皮膚，創作者透過探索不同科技媒體，打破傳統感官認知的界限。7個本地創作，用上了編碼程式、機械裝置、動態藝術、數據演算、聲音重組等技術，透過轉換媒體改變既定的感官認知，讓觀眾感受『聽得到的視覺』和『看得到的聲音』。」

是次更得到市區重建局的支持，三個主題展覽將分別於中環街市、茂蘿街7號M7及618上海街舉行，除了展覽外，公眾人士可以透過一系列共24個多元化的活動，包括工作坊、研討會和講座等，在藝術家的帶領下，投入不一樣的藝術科技世界。

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「感官編碼」展覽

日期：即日起- 8月13日

時間：12nn - 8pm

地址：中環街市1樓

 

「激發的細胞連在一起」展覽

日期：8月27日- 9月18日

時間：12nn - 8pm

地點：灣仔茂蘿街7號M7 3樓

 

「虛空之地」展覽

日期：10月2日- 24日

時間：12nn - 8pm

地點：旺角618上海街地下

查詢：arts-tech.hk

 

作者、責任編輯：黃鑑江

【原文︰藝發局藝術科技首個主題展 以感官編碼來一場視覺新體驗】（收費文章）

 

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