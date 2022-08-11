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【應急基金】小米雷軍話要儲夠18個月糧 一般人應預留多少應急錢？

個人增值 18:15 2022/08/11

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經濟不佳，無論企業或個人，都應該預留一筆應急基金。小米（01810）雷軍近日講「人生低谷後的感悟」，都提到公司帳上要預留一筆資金，「確保能發18個月的工資」。那麼，一般人面對經濟周期起伏，又應如何自處？

準備好12至24個月的緊急備用金
在經濟平穩發展的情況下，專家們建議可以存3至6個月的生存備用資金，以備不時之需。但是3至6個月的備用金並不足以支撐在經濟下行時的支出，如果經濟不佳，打工仔應該以存12至24個月的資金作爲備用金為目標才更合適。而緊急備用金，不是看薪金水平，而是要計算你日常一個月會花費的支出。「應急基金」的意思，就是在只有被動收入及存款的情況下，可以捱到多久。

除了準備好12至24個月應急基金外，在經濟不景時，你還可以做以下的準備功夫︰

1、縮減高利息的貸款
試想，若果可以將你的貸款利息降低，每個月用於償還卡數的資金將會減少，你的可支配資金將會增加，這些剩餘的可支配資金就可以放入你的緊急備用金，這樣就可以為應對緊急事件多一份保障。

2、準備好去借錢
在經濟衰退的環境下，很多人都會需要借錢來度過難關，這是可行的。不過在借錢的同時，應該多留意借貸的利息和個人的信用分數，要想辦法提高自己的信用評分，例如及時償還貸款。

3、保持你的信用卡戶口活躍
在經濟困難的情況下，很多人會認爲取消信用卡戶口是正確的選擇，但事實不是如此，你的信用卡戶口的使用年限也是信用評分的其中一項，所以保持你的信用卡戶口活躍可以增加你的個人信用評分。

4、保持你的低利息貸款
很多人會認爲在經濟下行的情況下，足額償還貸款是一個很明智的選擇。但Ann則認爲最好是償還最低的額度，要剩下一定的現金以供在收入減少的情況下，有剩餘資金來支持日常的支出。

5、購買逆市的金融產品以及分散投資
在經濟不景氣的市場下，仍然存在逆市上升的金融產品，投資這些產品將不會遭到過多地損失。例如生活必需品、公共事業、醫療健康等。同時應該學會分散投資，投資互相不關聯的金融產品，其中一種蒙受損失時，另一種不會產生連帶效應。

6、謹慎考慮昂貴計劃

去Staycation很愉快吧，或者放寬檢疫限制會令你很想去日本「返鄉下」？這些昂貴的支出，要謹慎考慮。

節儉是任何階層都可以建立的良好習慣，事實上，有調查顯示，富人的生活習慣都相當節儉，是他們能夠成功的其中一個因素。

【理財習慣】百萬富翁都相當節儉？ 3個理財習慣要養好【下一頁

61% 美國人成「月光族」   工資增長5%   月光族比例反增加【下一頁

 

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