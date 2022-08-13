【健康增值】BMI原來都唔可靠？CNN：飲食運動和睡眠7個迷思

攝取有營養食物、做適量運動、充足睡眠，以上3項都是健康生活的一貫提倡。美國有線電視新聞網CNN專家指，年輕時的健康或不健康的信念無疑有機會可以伴隨一生，但也有一些信念經不起科學審查和時間考驗待商榷，「與時並進」用於健康概念上也是重要的。

迷思1：流行飲食方法人做我做？

快速減肥，聽起來十分吸引，但環顧時下流行的減肥模式，如生酮飲食這種以高脂肪、低碳水化合物的飲食方式，強調限制營養攝入，避免攝取穀物類、米麵飯、高糖份，部分水果如蘋果、橙與香蕉；蔬菜類特別是根莖類如馬鈴薯、番薯都不會吃。研究表明，這種飲食模式與較高的體脂、血壓和膽固醇有關，而且會增加女性患冠心病和心源性猝死的風險。

迷思2：與手機同眠？

當使用手機時，眼睛會被藍光淹沒，這會阻斷褪黑激素的產生，褪黑激素是調節生物鐘的賀爾蒙。專家建議在睡前一小時內，禁止使用任何藍光產品，更不要將手機帶到睡房中，如要調校鬧鐘，還是還原基本步，使用舊式鬧鐘吧！

迷思3：社交媒體能激勵節食和運動？

有研究指出，年輕人相信在TikTok、Facebook或其他社交媒體上觀看健身和飲食影片，會激勵他們有正面效果，如努力運動或進行節食。事實上，隨着愈來愈多的年輕人過度沉迷社交媒體，日常生活受影響外，焦慮感也可能增加。

美國兩位營養師Evelyn Tribole與Elyse Resch提出「直覺性飲食」（Intuitive Eating），並撰寫同名著作，有別於坊間節食或健康飲食的各種準則，強調自然地傾聽身體對飢餓和飽腹感的聲音，就是善待並照顧自己最好的飲食方式，有人稱此法為「反節食」。

迷思4：仰臥起坐減肚腩？

運動會燃燒全身的脂肪，而不僅僅是鍛練目標的身體部位。美國運動醫學學院前院長Dr. Angela Smith說：「你可以通過運動來增加肌肉力量，但不能以局部減脂來去除脂肪。」她建議增加有氧運動來燃燒脂肪，改變訓練強度（包括高強度和低強度訓練）來達致平衡的健身計劃。

迷思5：輾轉反側時最好閉着眼躺在床上？

根據睡眠專家的說法，當無法入睡，躺在床上合上雙眼「強行」令自己有睡意，不是明智之舉，因為這正正是在訓練大腦將床與睡眠不足聯繫起來，反而會導致慢性失眠。

相反，起床做一些無聊的事情，如疊衣服，直到感困倦便自然想去睡。但前提是期間要保持室內燈光昏暗，也不要去滑手機。

迷思6：必須一直運動及節食來改變體形？

美國飲食失調聯盟教育經理Nina Taylor說，人們一直深信運動或節食才可改變體形，尤其年輕一族，以為節食、多運動，才能保持苗條或大隻。但Taylor指出，世間上人們有各種各樣的體形，它們都是正常和健康的。

迷思7：營養補充劑很有效？

阿特蘭大埃默里大學醫學院骨科教授Dr. John Xerogeanes指不少人看到社交媒體上的產品廣告後，有樣學樣服用重量訓練用的營養補充劑，以為服用後就變得大隻有腹肌。

「製造商可以在產品中加入其他礦物質甚至有興奮作用的成分，需要增加哪些營養素，因人而異，最好先進行測試，而不是人云亦云，胡亂服用。」

研究表明，如果平日飲食健康、均衡，除非懷孕、年長或有特定的飲食限制，否則根本毋須額外需要補充劑。

BMI未必準確

BMI未能分辨人體體重中肌肉與脂肪比例，因此未必能準確反映某類成年人如運動員（肌肉比例較多）或長者（肌肉比例較少）的肥胖程度。另外，兒童及青少年處於成長階段，體重及身高變化較大，衡量肥胖的標準也有別於成人。

作者、責任編輯：周美好

【原文：CNN：關於飲食運動和睡眠的7個迷思（收費文章）】

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