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【品味投資】神祕收藏家拍賣勞力士「綠水鬼」全系列　11隻腕錶盒、單、收據均齊全兼全新

個人增值 12:30 2022/08/12

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名錶在市場上有價有市，尤其是勞力士（Rolex）品牌深受男士們的追捧，而被稱為「水鬼」的Submariner更是男士常配戴的款式。在名錶界中，相信大家都有留意近日有拍賣行即將舉行「勞力士綠水鬼系列」的拍賣，最特別之處是這一位神秘收藏家合共拍賣11隻全新、未曾配戴過的綠水鬼「Hulk」。到底這11隻「Hulk」有多大的吸引力，吸引錶迷留意呢？

2010年款式最高估價達6萬美元

邦瀚斯（Bonhams） 拍賣行將於紐約時間8月12日至8月22日中午1時，即香港時間8月13日早上4時舉行一場令錶迷期待的勞力士綠水鬼「Hulk」系列的綫上拍賣。當中，由一位神秘收藏家呈獻出其共11隻勞力士綠水鬼116610LV「Hulk」讓其他收藏家競投，這11隻「Hulk」是包括收藏家由2010年入手首次推出的款式，其後每年入手一隻，並按照年份集齊，直至2020年最終生產的款式。

值得一提的是，拍賣行指，這11隻腕錶均為全新狀態，即收藏家未曾配戴，而腕錶的所有的盒、單、收據都齊全。在11隻腕錶中，估價最高的為2010年出產的款式達6萬美元。而事實上，在這一場拍賣中，共有12件拍品，不過最後一件不是腕錶，而是NMK Studios製作的限量四分之一绿巨人「Hulk」雕塑模型，估價為2,000至3,000美元，相信這一個雕塑同樣受「綠水鬼」錶迷愛好。

勞力士現已推出三代「綠水鬼」系列

勞力士至今推出了三代的「綠水鬼」系列，先在2003年為慶祝Submariner系列問世50週年，特別推出一款打破系列傳統，採用綠色錶圈搭配黑色面盤的第一代綠水鬼型號為16610LV，亦被稱為「Kermit」；其後，在2010年更改款式出產第二代型號為116610LV，亦被稱為「Hulk」；至2020年，第三代綠水鬼126610LV誕生並取代116610LV，此型號被稱為「Starbucks」。有興趣了解更多是次拍賣資訊及相片，可按此瀏覽。

■勞力士水鬼「Hulk」系列拍賣　共12件拍品■

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責任編輯：區祖飛

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