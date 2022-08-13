  • 29°C
香港時間 : 2022813日 (週六) 19:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】帝苑酒店Sabatini推黑松露盛宴　配搭和牛鴨肝一客$798

精明消費 19:00 2022/08/13

分享：

分享：

帝苑酒店Sabatini意大利餐廳最新推出矜貴的黑松露盛宴，以黑松露製作多款菜式。黑松露菌主要生長在泥土下約20至40cm，溫度要維持在4℃至10℃，而濕度則介乎70至80%，只能在獨特的氣候環境生長，故此產量少，非常矜貴。

Sabatini行政總廚Chef Claudio今次特別選用來自澳洲塔斯曼尼亞的黑松露菌，部分菜式更會配上鹿兒島和牛提升滋味。要感受黑松露菌的濃香美味，必吃鹿兒島A4和牛柳配澳洲黑松露、鴨肝、香薯及菠菜（$798），Chef Claudio將鴨胸焗得外層香脆，肉質鮮嫩，配以煎香的鴨肝和即刨的黑松露，濃郁鴨肉、鴨肝和黑松露互相輝映，令人難以抗拒。

推介菜式還包括頭盆的鹿兒島A4生和牛薄片配澳洲黑松露伴蘑菇及巴馬臣芝士、鹿兒島A4和牛他他配澳洲黑松露，兩者均具清新的菌香之餘，卻又帶濃郁的和牛肉香。另外亦有多款黑松露意粉供選擇，如自家製手捲粉配鹿兒島和牛粒、澳洲黑松露及牛肝菌（$568），手捲粉放上鮮刨的黑松露，濃馥香氣，配上鹿兒島和牛粒和牛肝菌，更能增添層次感。還有自家製意式雲吞釀鹿兒島和牛面頰肉配澳洲黑松露、菠菜及牛油鼠尾草汁，入口嫩滑，加入即刨的黑松露菌增添濃郁味道。

此外餐廳亦提供套餐選擇，包括5道菜夏日品嘗餐單（$1,588 /位），除了有主角的手捲粉配鹿兒島和牛粒、牛肝菌及澳洲黑松露外，還有扒澳洲羊扒配燴甜椒銀魚柳及香蒜橄欖油，以及藍龍蝦沙律配意大利車厘茄西芹紅洋葱及特級魚子醬等，讓食客可品嘗其他時令菜式。

另外，由即日起至8月31日，Sabatini推出午後晚餐優惠，凡惠顧單點菜式可享85折優惠，逢周一至四供應，時間為6pm至7:45pm（需於7:45pm之前離座）。

Sabatini
地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓
電話：2733 2000

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

作者、責任編輯：招美寶

【原文：Sabatini推出黑松露盛宴 配搭和牛提升滋味（收費文章）】

 

【理財要貼地】迪士尼點樣「玩到盡」？最強優惠平均389元入場一次！

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【好去處】中環街市全新一站式餐廳Chef's Cuts　仿效歐洲市場融合購物與餐飲
今日
【好去處】中環街市全新一站式餐廳Chef's Cuts　仿效歐洲市場融合購物與餐飲
藝發局藝術科技首個主題展 以感官編碼來一場視覺新體驗
今日
藝發局藝術科技首個主題展 以感官編碼來一場視覺新體驗
【好去處】風大雨大可以去邊？5大藝術展打卡推介
2022/08/12
【好去處】風大雨大可以去邊？5大藝術展打卡推介
【消費優惠】迪士尼米奇伸縮八達通 揸緊車可輕鬆俾錢
2022/08/12
【消費優惠】迪士尼米奇伸縮八達通 揸緊車可輕鬆俾錢
【消費優惠】BoC Pay指定餐廳 消費滿$50減$5
2022/08/12
【消費優惠】BoC Pay指定餐廳 消費滿$50減$5
美食 餐廳情報 好去處 酒店 尖沙咀

下一篇文章

【好去處】風大雨大可以去邊？5大藝術展打卡推介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【好去處】風大雨大可以去邊？5大藝術展打卡推介
【好去處】風大雨大可以去邊？5大藝術展打卡推介
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月5日）
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月5日）
【消費優惠】迪士尼米奇伸縮八達通 揸緊車可輕鬆俾錢
【消費優惠】迪士尼米奇伸縮八達通 揸緊車可輕鬆俾錢
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
唔使會籍都玩到高爾夫球？5大平民之選的高爾夫球場
【消費優惠】百佳超市低至2折 換購 Green Chef 復古風廚具
【消費優惠】百佳超市低至2折 換購 Green Chef 復古風廚具
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款