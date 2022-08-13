【好去處】帝苑酒店Sabatini推黑松露盛宴　配搭和牛鴨肝一客$798

帝苑酒店Sabatini意大利餐廳最新推出矜貴的黑松露盛宴，以黑松露製作多款菜式。黑松露菌主要生長在泥土下約20至40cm，溫度要維持在4℃至10℃，而濕度則介乎70至80%，只能在獨特的氣候環境生長，故此產量少，非常矜貴。

Sabatini行政總廚Chef Claudio今次特別選用來自澳洲塔斯曼尼亞的黑松露菌，部分菜式更會配上鹿兒島和牛提升滋味。要感受黑松露菌的濃香美味，必吃鹿兒島A4和牛柳配澳洲黑松露、鴨肝、香薯及菠菜（$798），Chef Claudio將鴨胸焗得外層香脆，肉質鮮嫩，配以煎香的鴨肝和即刨的黑松露，濃郁鴨肉、鴨肝和黑松露互相輝映，令人難以抗拒。

推介菜式還包括頭盆的鹿兒島A4生和牛薄片配澳洲黑松露伴蘑菇及巴馬臣芝士、鹿兒島A4和牛他他配澳洲黑松露，兩者均具清新的菌香之餘，卻又帶濃郁的和牛肉香。另外亦有多款黑松露意粉供選擇，如自家製手捲粉配鹿兒島和牛粒、澳洲黑松露及牛肝菌（$568），手捲粉放上鮮刨的黑松露，濃馥香氣，配上鹿兒島和牛粒和牛肝菌，更能增添層次感。還有自家製意式雲吞釀鹿兒島和牛面頰肉配澳洲黑松露、菠菜及牛油鼠尾草汁，入口嫩滑，加入即刨的黑松露菌增添濃郁味道。

此外餐廳亦提供套餐選擇，包括5道菜夏日品嘗餐單（$1,588 /位），除了有主角的手捲粉配鹿兒島和牛粒、牛肝菌及澳洲黑松露外，還有扒澳洲羊扒配燴甜椒銀魚柳及香蒜橄欖油，以及藍龍蝦沙律配意大利車厘茄西芹紅洋葱及特級魚子醬等，讓食客可品嘗其他時令菜式。

另外，由即日起至8月31日，Sabatini推出午後晚餐優惠，凡惠顧單點菜式可享85折優惠，逢周一至四供應，時間為6pm至7:45pm（需於7:45pm之前離座）。

Sabatini

地址：尖沙咀麼地道69號帝苑酒店3樓

電話：2733 2000

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作者、責任編輯：招美寶

【原文：Sabatini推出黑松露盛宴 配搭和牛提升滋味（收費文章）】

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