【MPF】蓮香樓結業疑拖欠員工強積金　僱員如果被拖欠應該點樣做？

經濟轉差，作為打工仔被辭退已經好慘，若遇到僱主拖欠薪金或強積金，更是雪上加霜。近一兩個月，有關僱員被拖欠資金的新聞不絕於耳，除了早前有傳TVB《東張西望》外判商疑涉強積金供款違規、亞太餐飲集團旗下多間食肆拖欠過百名僱員工資及無供強積金之外，最新又有蓮香樓結業涉欠薪及拖欠強積金的報道。

當局去年討回強積金欠款 10年最多

根據積金局2020/21的年報顯示，當局在期內曾為約10.8萬名僱員討回共1.96億元拖欠供款，所討回欠款數目是10年以來最多。在疫情導致經濟環境欠佳的情況之下，相信拖欠MPF的個案只會越來越多。萬一真的不幸遇上此情況，作為打工仔又可以怎樣做呢？

積金局的追討程序

一般情況下，如果有員工發現其僱主未有根據強積金法例要求為他們供款，積金局首先會要求違規僱主盡快繳清拖欠供款及相等於拖欠供款金額5%的附加費，附加費亦會全數存入受影響僱員的強積金帳戶。

如果僱主仍拖欠供款，局方會採取進一步行動，包括代僱員入稟法院提出民事申索追討欠款及附加費。如有足夠證據，局方更會經警方及律政司向違規僱主提出刑事檢控，違規僱主最高可被判處罰款45萬元及監禁四年。

積金局會代受影響的僱員向法院入稟申索 。當局會根據僱主拖欠強積金供款金額而入稟不同級別的法院向拖欠供款的僱主作出追討。若僱主拖欠的供款金額為75,000元或以下會經由小額錢債審裁處處理；若金額超過75,000元至不多於300萬元，局方就會入稟區域法院。若申索金額多於300萬元，便須由高等法院原訟法庭處理。

《強積金條例》規定，如僱主沒有安排僱員參加強積金計劃或沒有作出供款，刑事檢控一般由積金局發現或獲悉該罪行後起計的6個月內提出。

積金局正為40名蓮香樓僱員追討欠款

而針對最近有關蓮香樓結業及其僱主懷疑拖欠員工強積金的報道。積金局則回應指，當局早於2021年3月，接獲強積金受託人匯報有關蓮香樓僱主拖欠強積金的違規情況。局方隨即介入及跟進，並已成功為47名僱員追討2021年2月至7月及10月至12月共9期、涉及38.2萬元的強積金欠款。

有關跟進工作仍在進行中，局方正繼續為約40名僱員追討仍未清還的欠款，包括就2021年8月至9月及2022年1月至2月涉及約20萬元欠款，提出民事申索，以及就2022年3月至7月涉及約18萬元的欠款準備進行民事申索。

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責任編輯：鄭樂怡

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