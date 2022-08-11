【高端醫療保險比較】個個都話自己市場頂級？4大角度入手揀啱產品

醫療通脹持續飆升，今年全年預計升8%，遠高於一般通脹，一份涵蓋高保障額及終身賠償的高端醫療保險，才能全面保障個人醫療需要，減低日後出現保額不足情況的風險，而令財務上大失預算，甚至拖延病情而影響健康。不過，高端醫療保險在各個層面均為市場頂級之選，作為普通消費者，要仔細分辨比較並不容易。



10Life今次深入探討在10Life保險解碼器中，6款獲得高評分的高端醫療保險，為不同保險公司保障地區為亞洲的私家房計劃，包括Cigna信諾尊尚醫療保、保柏Bupa Hero 非凡自願醫保計劃（尊尚）、AXA安盛智尊守慧醫療保障（優尚）、HSBC Life滙豐保險自願醫保靈活計劃金級、富衛衛一醫療總匯標準計劃，以及中國太平太平金鑽精心保醫療保障計劃。



我們在這些高端醫療保險中，在4大方面細心剖析箇中不同，讓投保人更容易分辨。為了方便比較，以下將假設投保人選擇零自付費產品，並且沒有添加附加保障。

表1：比較6款亞洲私家房高端醫療保險的條款（港元）

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1. 每年賠償上限差距大 最多差6.3倍

高端醫療保險的其中一項特色，便是具較高的每年及終身賠償上限，有效抵禦日益增加的醫療通脹。今次比較的6款高端醫療保險中，有4款不設終身賠償上限，包括Cigna信諾尊尚醫療保、保柏Bupa Hero非凡自願醫保計劃（尊尚），AXA安盛智尊守慧醫療保障 (優尚)及HSBC Life滙豐保險自願醫保靈活計劃金級。



終身賠償不設上限，可減輕投保人在住院財務上的後顧之憂。至於中國太平太平金鑽精心保醫療保障計劃及FWD富衛衛一醫療總匯標準計劃的終身賠償上限，則分別為50,000,000港元及40,000,000港元。



雖然終身賠償上限是其中一項重要元素，以衡量高端醫療保險，但每年賠償上限亦不容忽視。6款產品當中，Cigna信諾尊尚醫療保的每年賠償上限最高，達到50,000,000港元，為同類型產品的1.4倍至6.3倍（見表1）。 由於醫療服務或相關研發成本每年均會增加，有足夠高的每年保障，才足以應付大部分危疾的索償。

2. 4款產品具備抗醫療通脹特性 並獲5星評級

當同時考慮每年及終身賠償上限後，只有4款產品具備抗醫療通脹特性，包括Cigna信諾尊尚醫療保、保柏Bupa Hero 非凡自願醫保計劃（尊尚）、AXA安盛智尊守慧醫療保障 (優尚)及HSBC Life滙豐保險自願醫保靈活計劃金級，連同其他保障評分，這4款產品均獲10Life 5星級醫療評級，保障優於同類型產品。



為何具備抗醫療通脹特性如此重要？醫療通脹包括私家病房、藥物或醫療器械加價等因素，假如每年及終身賠償上限過低，即使今年足夠應付醫療開支，但10年或20年之後，或出現遠遠不足夠的情況。



根據Willis Tower Watson的數據，香港於2020年及2021年的醫療通脹分別為6.54%及6.77%，2022年則預計為8.22%，長期高於一般通脹。假設一個手術於2019年花費100萬港元，同一個手術於2022年的費用已增至123萬元。



3. 部份產品住院現金 毋須限制入住政府醫院或次級病房

高端醫療保險在賠償上大多類同，在病房及膳食、醫生巡房費、深切治療及手術費等各方面均作全數賠償，只有在個別額外保障才有明顯分別。以住院現金為例，6款產品大部分設有一定限制，例如需要入住政府醫院才有住院現金，包括FWD富衛衛一醫療總匯標準計劃；亦有一些產品需要入住較低級別病房，例如半私家房及普通病房才會提供住院現金，包括AXA 安盛智尊守慧醫療保障 (優尚)及HSBC Life滙豐保險自願醫保靈活計劃金級。



Cigna信諾尊尚醫療保在住院現金上毋須限制入住政府醫院或次級病房，已可享有住院現金每日2,000港元，以每保單年度最多45日計，意味每保單年度最多可享有90,000港元的住院現金，除了令醫療財務安排更為靈活，亦可繼續享用私家房級別服務。由以上例子可見，即使多個高端醫保計劃均包括住院現金這項額外保障，但條款亦明顯不同，消費者投保前應仔細比較。

4. 簽單後跟進模式不同 分保險顧問或醫療服務經理

大部分醫療保險均由投保人的保險顧問跟進保單管理服務，有時候他們亦會提供醫療建議，但由於他們並非醫護人員，未必能提供專業醫療建議。另一種模式則是由註冊護士處理醫療建議相關事宜。



Cigna信諾設有Care Manager醫療服務經理，他們都有香港註冊護士的資格，提供治療前、治療期間和治療後的一對一醫療支援，包括安排合適投保人的診斷及治療、幫助尋找適合病人的網絡醫生、跟進出入院安排、情緒支援、制定個人化康復計劃等；另外FWD富衛亦設有復康註冊護士服務，為有關醫療或危疾產品就三大危疾理賠時，提供復康支援，為期6個月；至於AXA安盛則設有護士熱線，提供健康或症狀相關資訊，有需要時建議轉介專科醫生等。



高端醫療保險普遍保障程度高，要揀選一份合適自己並不容易，消費者可以先從以上4個角度比較，然後再按自身情況進一步審視產品合適性，過程中宜留意條款細節，配合未來自身需求。



假如想進一步查詢投保人於不同性別、年齡、房間類型及受保地區下的保障及保費，可以到10Life保險解碼器中尋找。

本文最後更新日期：2022年6月9日

【文章來源：10Life；原題：【高端醫療保險比較】個個都話自己市場頂級？4大角度入手揀啱產品】

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