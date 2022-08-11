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【高息定存】加息潮蔓延虛銀 Fusion Bank大手加存息 硬撼4厘銀債

收息攻略 12:16 2022/08/11

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虛擬銀行一向不以高息定期存款見稱，它們多以消費回贈、高息活期等優惠吸客，但近日拆息高企，多間傳統銀行也加存息，存息戰蔓延至虛銀，近期積極推出不同貸款產品、騰訊（00700）旗下的富融銀行（Fusion Bank）近日大手調高港元定存年息。

虛銀最高港元定存年息

（由年息低至高排列）

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此前，富融銀行的港元定存，無論是1元起存或是100萬元起存，無論存期是12個月或是6個月，年利率都為2厘。但近日調升後，12個月存期當中，50萬元以上起存額由2厘加至2.7厘，而50萬元以下亦加至2.6厘，加幅達60至70點子。以50萬元計算，12個月可賺息13500元。

至於6個月存期，起存額50萬元以上，年息加至2.3厘，50萬元以下亦加至2.2厘。

2.7厘與平安壹賬通看齊

富融銀行把最高港元存息加至2.7厘後，與平安壹賬通銀行（PAOB）看齊。PAOB早前也大加12個月港元定存年息至2.7厘，另外4個月、6個月及8個月存期，年利率都有2厘或以上。

匯立銀行（WeLab Bank）的GoSave定期存款，3個月存期，近日也加至2厘，是虛銀之中該存期最高年息。

在眾多有定期存款優惠的虛銀之中，眾安銀行（ZA Bank）較不積極，12個月年息一直維持在1.21厘。ZA Bank是最早開業的虛銀，亦是最早以高息存款搶客的虛銀，但建立一定客戶群後，已在存款利率上放軟手腳，加上近日又推出財富管理業務，不用集中以存款吸客。

【港元定存】富邦定存門檻上調至100萬　存息向下微調　12個月賺息3萬元

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欄名 : 存款收息

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